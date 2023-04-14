هتعمل ثروة لو معاك نوكيا 220 جديد.. يتباع برا بـ ربع مليون جنيه

لطالما كانت علامة نوكيا الفنلندية العريقة معشوقة الملايين حول العالم، والتى ظلت مهيمنة على سوق الهواتف المحمولة على مدار أكثر من 25 عاماً، لدرجة أن هواتفها الأيقونية التى تخطت الـ 20 عاماً الآن لازالت تحظي بحضور وقوي، وتباع بمبالغ ضخمة فى الخارح.

وفقاً لموقع “ايباى”الأمريكي، يمكنك تحقيقب مبالغ طائلة من بيع هاتف نوكيا الشهير 220، والذى ت عرضه للبيع “جديد” مقابل سعر ضخم بلغ 7771 دولاراً أمريكياً، مايعادل أكثر من 240 ألف جنيه.

لك أن تتخيل 10 هواتف من نوكيا 220 جديدة، يمكنك بيعها على موقع “ايباى” مقابل 2 مليون و 400 ألف جنيه.

يحظى موقع “ايباى” الأمريكي بشعبية جارفة بعدما قامت فكرته على بيع المستعمل، ثم لاحقاً بيع الجديد أيضاً، حيث يستخدمه الملايين حول العالم.

نوكيا 220

يذكر أن هاتف نوكيا 220 كان قد صدر رسمياً فى عام شهر فبراير من عام 2014، فى 5 ألوان هي الأصفر، الأسود، الأبيض، الأحمر، والأزرق.

جدير بالذكر أن موقع “ايباى” كان قد عرض نوكيا 3210 “مستعمل” مقابل سعر 1135 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 35 ألف جنيه مصري، ويتشهر الموقع الأمريكي ببيع هواتف نوكيا الشهيرة عليه بأسعار مرتفعة للغاية.

كان قد أعلنت نوكيا رسمياً عن هاتفها الشهير 1110 فى شهر يوينو عام 2005، وانتشر بقوة.