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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر iphone 12 Pro Max فى الإمارات

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max

أطلقت علامة آبل الأمريكية عدة إصدارات رائدة، إلا أن جوال iphone 12 Pro Max لازال خياراً مميزاً بسعر أقل من أشقائه الأحدث من آبل.

وصل سعر جوال iphone 12 Pro Max فى الإمارات لسعة 128 جيجابايت مقابل سعر 4250 درهم، و سعة 256 بسعر 4990 درهم، بينما سعة 512 جيجابايت سعرها 5911 درهم.

جاء جوال iphone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، كما أن الشاشة أقوى بـ 4 مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

يعمل "آبل" جوال iphone 12 Pro Max بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

iPhone 12 Pro Max

يقدم جوال iphone 12 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

مع ميزة تثبيت حساس التصوير نفسه، لتقليل الاهتزاز من التصوير باليد أو مثلاَ حركة السيارة،‏وبنفس الوقت يحسن التصوير الليلي وتجميع الضوء، و سيقوم بتصوير الفيديو بتقنية الـ Dolby vision بدقة 40k 60fps.

يتوفر جوال iphone 12 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويدعم قلم آبل apple pencil.

iPhone 12 Pro Max

يحمل جوال iphone 12 Pro Max بطارية كبيرة سعة 3687 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وتستطيع الحصول على الجوال فى 4 ألوان الأسود، السيلفر، الأزرق، الذهبي.

آبل iPhone الامارات جوال iPhone 12 Pro Max Apple

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