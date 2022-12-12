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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال آيفون 12 برو ماكس فى السعودية

جوال آيفون 12 برو
جوال آيفون 12 برو ماكس

فى ظل ارتفاع أسعار  منتجات شركة آبل الأمريكية بشكل ملحوظ بات اقتناء هاتف ذكي رائد أمراً صعباً ومكلفاً، إلا أنه يمكنك اقتناء جوالاً من إصدارات سابقة يقدم لك تجربة قوية وميزة، وهو جوال iPhone 12 Pro Max.

يأتى جوال iPhone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

تستطيع شراء جوال iPhone 12 Pro Max سعة 128 جيجابايت مقابل 4600 ريال سعودي، و سعة 256 جيجابايت بسعر 5000 ريال، وسعة 512 جيجابايت سعره 5900 ريال.

دعمت "آبل" جوال iPhone 12 Pro Max بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

جوال iPhone 12 Pro Max

ولمحبي التصوير سيجدون فى جوال iPhone 12 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

مع ميزة تثبيت حساس التصوير نفسه، لتقليل الاهتزاز من التصوير باليد أو مثلاَ حركة السيارة،‏وبنفس الوقت يحسن التصوير الليلي وتجميع الضوء، و سيقوم بتصوير الفيديو بتقنية الـ Dolby vision بدقة 40k 60fps.

يحتوى جوال iPhone 12 Pro Max على بطارية كبيرة سعة 3687 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، ويمكنك الحصول على الجوال فى 4 ألوان الأسود، السيلفر، الأزرق، الذهبى.

جوال iPhone 12 Pro Max

يعمل جوال iPhone 12 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.

 

جوال iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max Apple

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