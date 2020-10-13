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تكنولوجيا

iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:25 م
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max الأقوي و الأكبر من آبل الأمريكية
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كريم جمال
دشنت شركة Apple الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، الآن أكبر و أقوي هواتفها فى تاريخها، iPhone 12 Pro Max بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية اونلاين عبر الإنترنت فقط بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بتابع الحدث الملايين حول العالم، وهو الهاتف الأبرز فى سلسلة آيفون 12 لهذا العام.

جاء iPhone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

وزودت "آبل" iPhone 12 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

مع ميزة تثبيت حساس التصوير نفسه، لتقليل الاهتزاز من التصوير باليد أو مثلاَ حركة السيارة،‏وبنفس الوقت يحسن التصوير الليلي وتجميع الضوء، و سيقوم بتصوير الفيديو بتقنية الـ Dolby vision بدقة 40k 60fps، وهو أول آيفون به هذه الخاصية.

بالإضافة لميزة MagSafe عبارة عن إضافة مغناطيس في الآيفون يمكن من لصق أى  شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، وسيكون الأسرع عن أى شاحن أخر، وتتيح هذه القطعة شحن جهازين فى وقت واحد.

ويعمل iPhone 12 Pro Max بنظام تشغيل ios 14 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.

ولن يحمل iPhone 12 Pro Max فى علبته بطارية و سماعة كالمعتاد، ويمكنك شراء الهاتف بداية من 1100 دولار أمريكي، ويمكنك حجزه مسبقًا فى 6 نوفمبر، على أن يتوفر يوم 13 نوفمبر بالمتاجر الرسمية، فى 4 ألوان الأسود، السيلفر، الأزرق، الذهبى.

سعر iPhone 12 Pro Max 
نسخة 128 جيجابايت بسعر 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 290 . 17 ألف جنيه مصرى.
نسخة 256  جيجابايت بسعر1199 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 865 . 18 ألف  جنيه مصرى.
نسخة 512 جيجابايت بسعر1399 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 22 ألف جنيه  مصرى.

iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور
iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور
iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور
iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور
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