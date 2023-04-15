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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل العيد.. حبس سائق لحيازته 23 كيلو حشيش بالقاهرة

حشيش
حشيش

قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 23 كيلوجرام حشيش قبل ترويجها في العيد على عملائه بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيمائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد سددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة حيث نجحوا في القبض علي شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنه 23 كيلوجرام حشيش وهاتفى محمول، قبل ترويجها في العيد .

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وتمكنت قوات الأمن من ضبط سائق مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال استقلاله سيارة أجرة ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنه 23 كيلوجرام حشيش وهاتفى محمول.

واعترف المتهم بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص "محدد " بقصد توصيلها لشخص آخر مقابل مبلغ مالى.

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