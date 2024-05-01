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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاء خاص يجمع نتنياهو وبلينكن في القدس

نتنياهو وبلينكن
نتنياهو وبلينكن

بدأ رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعه الخاص مع وزير الخارجية الأمريكي،أنتوني بلينكن، في القدس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سيتبع هذا الاجتماع مناقشة أوسع مع موظفيهم.

ومن الجانب الإسرائيلي، سينضم إلى نتنياهو مستشار الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، والسكرتير العسكري آفي جيل، والمستشار السياسي أوفير فولك، ورئيس الأركان تساتشي برافرمان، والسفير في واشنطن مايكل هرتسوغ.

وسينضم إلى بلينكن السفير جاك ليو، والمبعوثة الخاصة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ليزا جراندي، ومساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف.

وخلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، في وقت سابق من اليوم، حمّل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حركة حماس مسؤولية عرقلة التوصل لصفقة التبادل حتى الآن.
 
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ألقى بلينكن باللوم مباشرة على حماس لفشلها في التوصل إلى صفقة رهائن، قائلا هي "السبب الوحيد لعدم تحقيق ذلك".

وتابع: "لا تأجيل، لا أعذار.. لقد حان الوقت الآن".
 
وفي تغيير عن المألوف حيث كانت الانتقادات مؤخرا للسياسات الإسرائيلية، وجه بلينكن اللوم لحماس أيضا على معاناة المدنيين في غزة قائلا: "علينا أيضا أن نركز على الناس في غزة الذين يعانون في هذا التبادل لإطلاق النار من صنع حماس، وبالتالي التركيز على حصولهم على المساعدة التي يحتاجونها - الغذاء والدواء والماء والمأوى".
 
وبعد ذلك، التقى بلينكن بعائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس، قبل التوجه إلى القدس للقاء نتنياهو.

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