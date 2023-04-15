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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحق..لو معاك نوكيا 1100 هتبيعه مستعمل بـ 47 ألف جنيه

نوكيا 1100
نوكيا 1100

نجحت علامة نوكيا الفنلندية العريقة أن تحفر اسمها داخل قلوب الملايين حول العالم، بعدما سلسلة من أجمل وأنجح الهواتف المحمولة على الإطلاق، لدرجة انها لازالت تباع حتى الآن بالرعم من مرور أكثر من 20 عاماً على إصدارها.

وبحسب موقع “ايباى”الأمريكي، يمكنك كسب مبلغ ضخم من إعادة بيع هواتف نوكيا الأسطورية، بعدما ظهر إعلان لبيع هاتف نوكيا الأيقوني نوكيا 1100، مقابل سعر 1530 دولاراً ما يعادل 46800 جنيه مصري.

يحظى موقع “ايباى” الأمريكي بشعبية جارفة بعدما قامت فكرته على بيع المستعمل، ثم لاحقاً بيع الجديد أيضاً، حيث يستخدمه الملايين حول العالم.

هنا تكمن الفرصة من عرضك هواتف شهيرة للبيع مستعملة مقابل أسعار اسثتنائية، بشرط أن يكون الهاتف بنفس حالته الصلية ويعمل بكفاءة.

وللعلم أطلقت نوكيا أيقونتها الشهيرة 1100 فى الربع الثالث من عام 2003، أى ان الهاتف يبلغ الآن من العمر حوالى 20 عاما.

اعلان بيع نوكيا 1100

 

جدير بالذكر أن موقع “ايباى” كان قد عرض نوكيا 3210 مستعمل” مقابل سعر 1135 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 35 ألف جنيه مصري، ويتشهر الموقع الأمريكي ببيع هواتف نوكيا الشهيرة عليه بأسعار مرتفعة للغاية.

كان قد أعلنت نوكيا رسمياً عن هاتفها الشهير 1110 فى شهر يوينو عام 2005، وانتشر بقوة.

نوكيا نوكيا 1100 البحرين ايباى نوكيا 3210

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