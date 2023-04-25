عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوالات Galaxy S23 في السوق القطري

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 5G

يفضل عدد ليس بالقليل الجوالات الرائدة خاصةً فى عالم أندرويد الأحجام المدمجة التى يسهل استخدامها بيد واحدة، حيث تقدم علامة سامسونج جوالها المميز Samsung Galaxy S23 5G.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy S23 5G فى قطر سعة 128 جيجابايت 3250 ريال قطري، سعة 256 جيجابايت مقابل 3500 ريال.

جاء جوال Samsung Galaxy S23 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S23 5G

يعمل جوال Samsung Galaxy S23 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يتوفر جوال Samsung Galaxy S23 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy S23 5G

يوفر جوال Samsung Galaxy S23 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S23 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S23 5G

يطرح جوال Samsung Galaxy S23 5G بطارية قوية سعة 3900 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.3، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S23 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الكريمي، اللافندر، الأخضر، الجرافيتي، والـ lime.

سامسونج أندرويد Samsung Samsung Galaxy S23 5G قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

ادعوا لابني بالرحمة.. رسالة مؤثرة لوالد طالب مصري بعد وفاته ودفنه بالسودان

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

بشرى سارة .. جمال شعبان يكشف عن أول علاج للصداع النصفي

يأكل ملوخية.. توم هانكس يتواجد بهذا المكان في مصر رفقه زوجته

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي أمين شرطة وسيدة داخل مصرف بالبحيرة

بدايتها إخلاء ونهايتها ورود.. السعودية تنفذ أكبر عملية إجلاء دولية في التاريخ

الذهب يقترب من 3 آلاف جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر جوال Galaxy S22 Ultra فى قطر

اعرف سعر Galaxy S23 في البحرين

سعر جوال Galaxy S23 Plus فى الإمارات

لعشاق سامسونج.. سعر Galaxy S23 Ultra فى الكويت

أسعار جوال Galaxy S22 فى قطر

تعرف على سعر Galaxy S22 Plus فى البحرين

أسعار جوالات Galaxy S22 Ultra فى الإمارات

سعر جوال Galaxy S23 الرائد فى الكويت

ترشيحاتنا

إقبال كبير من الزائرين على المتحف المصري خلال عيد الفطر

بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها خلال افتتاح مقرها الجديد في موناكو| صور

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر وما كفارتها.. علي جمعة يجيب

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 25-4-2023

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

جنايات أمن الدولة تحاكم متهمي ولاية السودان الإرهابية.. غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للقضاء على انسداد المسام.. أهمية عمل علاجات للوجه كل 15 يوما

لأول مرة.. صورة واضحة لـ قمر المريخ.. تفاصيل

قبل لعب الهولي.. ضعي هذه الأشياء على الوجه والشعر لتجنب التصاق اللون

116 سنة بطولات.. نسر الأهلي يحلق في سماء العالمية

فيديو

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ