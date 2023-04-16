إصابة 6 أشخاص من أسرتين في حادث تصادم توك توك وملاكي بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق السعدي دائرة مركز الحسينية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية بإستقبال كلا من "سليمان م ع" 44 سنة مقيم الظواهرية مصابا بإشتباة كسر بالكتف الايمن و"علي م ع" 38 سنة مصابا ما بعد الإرتجاج و"امنيه ع م" 11 سنة و"أحمد ع م" 9 سنوات و"حنين س م" 10 سنوات و"منه س م" 18 سنه جميعهم مقيمين الظواهرية دائرة مركز الحسينية مصابين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق السعدي دائرة مركز الحسينية وتم نقل المصابين الي مستشفي الحسينية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.