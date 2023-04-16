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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني ينفي مطالبة المواطنين بإخلاء منازلهم

الأحداث في السودان
الأحداث في السودان

نفى الجيش السوداني، اليوم الأحد، مطالبة المواطنين بإخلاء منازلهم، داعيًا إياهم إلى البقاء فيها والهدوء.

ودعا الجيش السوداني المواطنين إلى الحذر من "القصف العشوائي" للدعم السريع، مؤكدًا أن القوات المتبقية من الدعم السريع تريد نشر الفوضى والرعب، وعلى أثره تتبع قوات الجيش قواعد الاشتباك المهنية لمنع وقوع ضحايا مدنيين.

كما طمأن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، الشعب السوداني، بأن قواته المسلحة متماسكة وفي أحسن حالاتها وتؤدي واجباتها بروح معنوية عالية وستحسم الموقف قريبًا جدًا.

وأضاف المكتب في بيان أن قوات الجيش السوداني تدير الموقف بثبات واتزان ومهنية عالية، لافتًا إلى أن قوات الدعم السريع  لجأت إلى أسلوب استهداف الأفراد بالقناصة من أعلى بعض المباني و يجري التعامل معها.

وأشار إلى أن الموقف العام مستقر جدًا وجرت اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة واستهداف بعض المباني التابعة للقيادة في محاولة لتشتيت الجهود وتغطية الهزائم المتلاحقة.

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