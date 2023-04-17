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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهزم الجزيرة ويصعد لنهائي كأس مصر للسلة

الأهلي يهزم الجزيرة
الأهلي يهزم الجزيرة ويصعد لنهائي كأس مصر للسلة

 

صعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، لنهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل المارد الأحمر للنهائي بعد فوزه على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيًا محمد الكرداني بنتيجة 88-52.

وسيطر الشياطين الحمر على مجريات اللقاء الذي أقيم على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 18-13 للأهلي
الفترة الثانية: 40-29 للأهلي
الفترة الثالثة: 66-42 للأهلي
الفترة الرابعة: 88-52 للأهلي

وينتظر أبناء القلعة الحمراء الفائز من المواجهة التي تجمع بين ناديي الاتحاد السكندري ونظيره الزمالك والمقرر إقامتها بعد قليل.


الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

النادي الأهلي كأس مصر الأهلى الزمالك الاتحاد السكندري حسن مصطفي

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