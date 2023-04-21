حزمة قرارات .. كيف استعدت المحافظات لعيد الفطر؟

استعدادات مكثفة من كافة المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث رفعت عددا من المحافظات درجة الاستعداد القصوى ونوهت كافة المديريات على ضرورة الاستعداد والغاء الاجازات لخدمة المواطنين خلال ايام العيد.

محافظة القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بالتواجد الدائم طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعود للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان ، كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات .

توفير السلع واستمرار الحملات

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع .

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة من خلال شركات النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتركيز على المحاور الرئيسية و أماكن المتنزهات و الحدائق و الطرق المؤدية إليها مع مراجعة أعمدة الإنارة و إعادة تأهيل الغير صالح منها وتغيير الكشافات الغير صالحة ، وكذا التأكد من صلاحية الولاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها للتأكد من أنها تعمل بكفاءة بالتنسيق مع الإنارة المركزية طبقا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما أكد محافظ القاهرة على التنسيق مع الإسعاف والجهات الصحية و التأكد من استعداد المستشفيات و المراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء و التمريض و توافر الأدوية و بصفة خاصة الأدوية اللازمة لحالات التسمم .

زيادة عدد اتوبيسات النقل

وشدد اللواء خالد عبد العال على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك وأثناءه والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام ، ومتابعة مواقف السيارات ( النقل العام – السيرفيس - مواقف الأقاليم ) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور و خاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات و الطرق المؤدية إليها ، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية و التأكد من توافر كافة شروط الأمن و السلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص و الإخطار أول بأول عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



محافظة القليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها، وتلبية كافة مطالب المواطنين.

وكلف " الهجان" مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة ، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن القليوبي.

وشدد “ المحافظ ” على رؤساء شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة بدائرة المحافظة لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24 ساعة، وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها ، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أي حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

محافظة أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه سيؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز 4100 مسجدا على مستوى المحافظة لصلاة العيد أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات .

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة بالمديرية والشيخ شعراوي محمد شعبان مدير إدارة أوقاف شرق لاستعراض الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها ومراجعة خطة المديرية لأداء شعائر صلاة العيد على مستوى المراكز والمدن.

وقال محافظ أسيوط أن مديرية الأوقاف انتهت من تجهيز المساجد والساحات الملحقة بها بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وهي المساجد التي يؤدى فيها صلاة الجمعة اسبوعياً طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف.

محافظة الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الفيوم العام، ومراجعة كفاءة الأجهزة والمعدات الطبية، حرصاً على جودة الخدمة المقدمة للمرضى وذويهم، خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، وأشرف العطفي، وكيل المديرية المالية.

خلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة، الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأعداد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، كما تمت مناقشة المطالب والاحتياجات الفعلية للمواطنين، واحتياجات المستشفيات من المستلزمات والأجهزة الطبية المتنوعة، وكذا متابعة آخر إجراءات أعمال التطوير والتأهيل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وبحث آليات تذليل العقبات بجميع المستشفيات للارتقاء بمنظومة العمل والآداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم لقطاع الصحة، خصوصاً مستشفى الفيوم العام، بوصفها الأكثر نصيباً في عدد المترددين عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية لأهالى المحافظة، وتيسير حصولهم عليها بكفاءة وجودة عالية، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل جاهدة من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي لاتصاله المباشر بحياة المواطنين.

ووجه المحافظ بالاهتمام برفع كفاءة جميع الأقسام بمستشفى الفيوم العام، والتغلب على التحديات التي تواجه سير العمل، مشدداً على ضرورة تضافر جميع الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحسين منظومة العمل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأهالي المحافظة.

محافظة الاسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بكافة أنحاء المحافظة، وأكد على أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأضاف محافظ الإسكندرية؛ أنه لا مجال لزيادة ساحات صلاة عيد الفطر المبارك عن العدد الذي تم اعتمادها من الوزارة، على أن يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن التنسيق مستمر ومتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الفطر المبارك.

من جانبه، قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية، إن المساجد تزينت واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد، مشيدًا بالجهد المبذول بالمساجد والذي بدأ من تهيأتها واستعدادها تطهيرا وتعقيما وتنظيفا وثقافيا ودعويا ومجتمعيا على وجه فاق المتوقع وأعاد للاذهان وللقلوب رونق المساجد وروحانياتها في هذا الشهر الذي جعلنا نستشعر بأن رمضان بالإسكندرية هذا العام في أبهى صوره.

محافظة شمال سيناء

استعدت محافظة شمال سيناء لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية.



ووجه المحافظ بتواجد مدير مسئول في كل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات بكل قطاع مع موافاة غرفة عمليات المحافظة بالجدول، مشددًا على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

من جانبه أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء توفير احتياجات المواطنين المتنوعة وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام عيد الفطر المبارك، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة طوال أيام العيد.



وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.



وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية ممثلين عن قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي التموين والشؤون الصحية ومرفق الإسعاف، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بمجالس المدن برئاسة رئيس المجلس وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق، لمتابعة الأحداث وتلقي شكاوى المواطنين خلال فترة العيد والعمل على سرعة حلها.