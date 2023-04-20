خوف وترقب.. السلالة الحالية من إنفلونزا الطيور أخطر وأشد فتكا

تشهد بعض الدول انتشارا ملحوظا لمرض إنفلونزا الطيور، بينما يعتقد العلماء أن السلالة الحالية من المرض تختلف بشكل خطير عن التفشيات السابقة للمرض، وهي أكثر فتكا بكثير من سواها.



ووفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، فقد وجدت الدراسة الجديدة التي أجراها فريق من جامعة ماريلاند الأميركية أن السلالة الحالية من المرض «تختلف» عن السلالات التي انتشرت في العقود السابقة، حيث تسببت في نفوق الطيور بأعداد غير مسبوقة، وصلت للملايين.



وأُجريت الدراسة من خلال تتبع ظهور سلالة إنفلونزا الطيور الحالية وتطورها في أميركا الشمالية لمعرفة كيف يمكن مقارنة أحدث تفش للمرض بالتفشيات السابقة.



وقام الباحثون بتحليل خمسة مصادر بيانات مختلفة تحتوي على معلومات عن تفشي إنفلونزا الطيور بين الطيور البرية والدواجن في الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى قاعدة بيانات عالمية تحتوي على معلومات في هذا الشأن في الفترة من عام 2014 حتى عام 2023.



وعلى عكس تفشي إنفلونزا الطيور (H5N8) عام 2015، تسببت الفاشية التي ظهرت للمرة الأولى في أواخر عام 2021 (H5N1) في نفوق جماعي للطيور البرية، ما يجعل القضاء على الفيروس شديد العدوى أكثر صعوبة.



وقالت جوانا هارفي، التي شاركت أيضا في الدراسة: «على عكس سلالة H5N8، تؤثر السلالة الحالية بشدة على الطيور البرية، ونحن نشهد تأثيرات مرضية دراماتيكية في الطيور الجارحة والطيور البحرية.

لدينا الآن أكبر قدر من الخسائر في الدواجن بسبب إنفلونزا الطيور، لذا فإن هذا هو أسوأ سيناريو نشهده حتى الآن».



وتوصل باحثون إلى أن 58 مليوناً من الطيور والدواجن أصيبت أو قُتلت لمنع انتشار العدوى في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 7 ملايين في كندا.