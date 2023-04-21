حقق أرقام مبيعات قياسية.. تابلت شاومي الجديد ببطارية تدوم 47 يوم

عقدت شركة شاومي Xiaomi الصينية مؤخرًا مؤتمر صحفي لإطلاق هاتف Xiaomi 13 Ultra جنبا إلى جنب مع جهازها اللوحي الجديد من سلسلة شاومي Xiaomi Pad 6، التي تشمل الطراز الأساسي والـ Pro الأعلى في الأداء والإمكانيات.

وفقا لتقرير موقع gizmochina بدأت الشركة تتلقى عروض الحجز المسبق لكل من Xiaomi Pad 6 و Pad 6 Pro بعد وقت قصير من الإعلان الرسمي عنهما. الآن كسر طراز Pro رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات الحجز المسبق.

زعمت شركة شاومي أن Xiaomi Pad 6 Pro قد حطم سجل أرقام الحجز المسبق في كل من JD Jingdong و Tmall ، وهما من منصات التجارة الإلكترونية الكبيرة والرئيسية في الصين. يمكن أن يُنسب الأعداد المتزايدة من الحجوزات إلى ورقة المواصفات المثيرة للإعجاب ووالسعر الرائع بالنسبة إلى الأداء المذهل لـ جهاز Xiaomi Pad 6 Pro.

Xiaomi Pad 6 Pro

مواصفات Xiaomi Pad 6 Pro

أطلقت Xiaomi مؤخرًا جهاز Pad 6 Pro ، وهو أحد أحدث الأجهزة اللوحية التي وصلت إلى السوق الصيني، مع شاشة عرض LCD مقاس 11 بوصة بدقة وضوح 2880 × 1800 بيكسل ومعدل تحديث عال جدا يبلغ 144 هرتز. تدعم الشاشة أيضًا التدرج اللوني P3 وعمق الألوان 10 بت وتقنية HDR10 مع دعم نظام صوت وصورة من Dolby Vision.

تتمثل إحدى الميزات الرائعة لهذا الكمبيوتر اللوحي أنه يدعم متغير في درجة السطوع بناء على البيئة المحيطة بسبب وجود مستشعرات فائقة الدقة تستطيع التكيف وإعادة ضبط درجة حرارة الألوان ، بناءً على شدة الإضاءة المحيطة. تم اعتماد الشاشة أيضًا من قبل TUV Rheinland في أنها تقلل من أضرار الضوء الأزرق مما يضمن سلامة العينين.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل تابلت شاومي Pad 6 Pro بواسطة معالج من كوالكوم وتحديدا مجموعة شرائح Snapdragon 8+ الرائدة الجديدة ، مما يجعله قويًا بما يكفي للتعامل مع أي مهمة بسهولة فائقة وسرعة مدهشة.

يأتي الجهاز اللوحي مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وإعداد كاميرا مزدوجة. الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحزم التابلت أيضًا على بطارية تبلغ سعتها 8600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات وهناك تقنيات معدلة في الجهاز تجعل يوفر في طاقة البطارية، منها نمط السكون العميق deep sleep الذي يمكن أن يبقى الجهاز في حالة استعداد حتى 47 يوما كاملة، كما أنه يحن من 0-100٪ في 62 دقيقة فقط.

يدعم Pad 6 Pro خصائص أمان مهمة مثل مستشعر بصمة الإصبع والتعرف على الوجه ، بالإضافة إلى إصدار Wi-Fi 6 المحسن. يعمل الجهاز مع واجهة مستخدم MIUI Pad 14 OS المستند إلى نظام تشغيل أندرويد 13.