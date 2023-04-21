عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حقق أرقام مبيعات قياسية.. تابلت شاومي الجديد ببطارية تدوم 47 يوم

Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6 Pro

عقدت شركة  شاومي  Xiaomi الصينية مؤخرًا مؤتمر صحفي لإطلاق هاتف Xiaomi 13 Ultra جنبا إلى جنب مع جهازها اللوحي الجديد من سلسلة شاومي Xiaomi Pad 6، التي تشمل الطراز الأساسي والـ Pro الأعلى في الأداء والإمكانيات.

وفقا لتقرير موقع gizmochina بدأت الشركة تتلقى عروض الحجز المسبق لكل من Xiaomi Pad 6 و Pad 6 Pro بعد وقت قصير من الإعلان الرسمي عنهما. الآن كسر طراز Pro رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات الحجز المسبق.

زعمت شركة  شاومي  أن Xiaomi Pad 6 Pro قد حطم سجل أرقام الحجز المسبق في كل من JD Jingdong و Tmall ، وهما من منصات التجارة الإلكترونية الكبيرة والرئيسية في الصين. يمكن أن يُنسب الأعداد المتزايدة من الحجوزات إلى ورقة المواصفات المثيرة للإعجاب ووالسعر الرائع بالنسبة إلى الأداء المذهل لـ جهاز Xiaomi Pad 6 Pro.

Xiaomi Pad 6 Pro

مواصفات Xiaomi Pad 6 Pro

أطلقت  Xiaomi  مؤخرًا جهاز Pad 6 Pro ، وهو أحد أحدث الأجهزة اللوحية التي وصلت إلى السوق الصيني، مع شاشة عرض  LCD مقاس 11 بوصة بدقة وضوح 2880 × 1800 بيكسل ومعدل تحديث عال جدا يبلغ 144 هرتز. تدعم الشاشة أيضًا التدرج اللوني P3 وعمق الألوان 10 بت وتقنية HDR10 مع دعم نظام صوت وصورة من Dolby Vision. 

تتمثل إحدى الميزات الرائعة لهذا الكمبيوتر اللوحي أنه يدعم متغير في درجة السطوع بناء على البيئة المحيطة بسبب وجود مستشعرات فائقة الدقة تستطيع التكيف وإعادة ضبط درجة حرارة الألوان ، بناءً على شدة الإضاءة المحيطة. تم اعتماد الشاشة أيضًا من قبل TUV Rheinland في أنها تقلل من أضرار الضوء الأزرق مما يضمن سلامة العينين.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل تابلت شاومي Pad 6 Pro بواسطة معالج من كوالكوم وتحديدا مجموعة شرائح Snapdragon 8+ الرائدة الجديدة ، مما يجعله قويًا بما يكفي للتعامل مع أي مهمة بسهولة فائقة وسرعة مدهشة.

 يأتي الجهاز اللوحي مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وإعداد كاميرا مزدوجة. الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

بأقل من 7500 جنيه.. أحدث موبايل Note من شاومي بنفس إمكانات الفلاجشيب

فرحة العيد.. عرض على موبايل شاومي جديد بـ 2000 جنيه

يحزم التابلت أيضًا على بطارية تبلغ سعتها 8600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات وهناك تقنيات معدلة في الجهاز تجعل يوفر في طاقة البطارية، منها نمط السكون العميق deep sleep الذي يمكن أن يبقى الجهاز في حالة استعداد حتى 47 يوما كاملة، كما أنه يحن من 0-100٪ في 62 دقيقة فقط. 

يدعم Pad 6 Pro خصائص أمان مهمة مثل مستشعر بصمة الإصبع والتعرف على الوجه ، بالإضافة إلى إصدار Wi-Fi 6 المحسن. يعمل الجهاز مع واجهة مستخدم MIUI Pad 14 OS المستند إلى نظام تشغيل أندرويد 13.

شاومي Xiaomi Xiaomi 13 Ultra Xiaomi Pad 6 Pro Xiaomi Pad 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

يسبب زلزالا أعنف 30 مرة| اكتشاف تسرب تحت المحيط الهادئ نتيجة ثقب في الأرض.. تفاصيل

دعاء آخر ساعة فى رمضان..لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

موضوعات متعلقة

منافس iMessages.. واتس آب تضيف animation للرموز التعبيرية

عرض رمضان.. خصم 26% على جوال شاومي Redmi 10C

خصم 33% على جوال شاومي بوكو C40 في السعودية

عرض رمضان.. خصم 23% على جوال سامسونج Galaxy M13

عرض رمضان.. اشتر لاب توب Microsoft بخصم 31%

كل اللي تحتاجه في مكان واحد.. سامسونج تطلق تطبيق Samsung News

موبايل سامسونج Galaxy A24 القادم بألوان جديدة.. اعرف سعره ومواصفاته

9 آلاف موظف.. أمازون تبدأ حملة إقالات جديدة من قسم الدعاية والإعلان

ترشيحاتنا

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات SUV جديدة في مصر| صور

«سري للغاية» .. وثيقة أمريكية تفضح تخطيط أوكرانيا لاستهداف القوات الروسية في سوريا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 21 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

وحش سداسي العجلات بونكر كانون سايبر.. أقوى بيك أب جديدة| صور

حقق أرقام مبيعات قياسية.. تابلت شاومي الجديد ببطارية تدوم 47 يوم

أخبار التعليم| من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات.. وتعليمات عاجلة للإدارات بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحافظ على أسنانك قبل تناول الكحك؟

مسلسل ستهم الحلقة 29.. سرقة رماح وروجينا تحصل على حقها

دون مجهود.. ازاي تتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وتهيئ المعدة بعد الصيام

جعفر العمدة الأعلى أجرًا وياسر جلال الأقل في الموسم الرمضاني

فيديو

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

تنفي إجرائها عمليات تجميل.. مراحل تطوُّر شكل دنيا بطمة منذ ظهورها حتى الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ