فرحة العيد.. عرض على موبايل شاومي جديد بـ 2000 جنيه

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فيقدم موقع أمازون الهند عرض مميز جدا على هاتف شاومي Xaiomi Redmi A1 ليصل سعره إلى أقل سعر يمكن شراؤه ، فيبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 5899 روبية هندية (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري تقريبا).

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مواصفات هاتف شاومي Redmi A1

جاء هاتف شاومي Redmi A1 بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، نوع LCD، بجودة عرض HD+، بدقة 1600 × 720 بيكسل.

و يعمل هاتف شاومي Redmi A1 بمعالج مميز من شركة ميديا تيك التايوانية نوع Helio A22 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x سعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع e MMC 5.1 سعة 32 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر فتحة بطاقة microSD.

يقدم هاتف شاومي Redmi A1 على كاميرا خلفية مزدوجة ، تأتي الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة(f / 2.0) بوصة، وكاميرا أخرى إضافية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة(f / 2.2).

يحتوي الهاتف Redmi A1 على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 10 وات.