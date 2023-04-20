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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرحة العيد.. عرض على موبايل شاومي جديد بـ 2000 جنيه

فرحة العيد فرحتين..عرض
فرحة العيد فرحتين..عرض على موبايل شاومي جديد بـ 2000 جنيه بس

وفّر المال مع عروض عيد الفطر واستمتع مع خصومات العيد بقيمة تصل حتى 80%  على أفضل الهواتف الذكية من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تعشقها المفضلة لديك وبالتأكيد شاومي Xiaomi واحدة منهم.

 

فيقدم موقع أمازون الهند عرض مميز جدا على هاتف شاومي Xaiomi Redmi A1 ليصل سعره إلى أقل سعر يمكن شراؤه ، فيبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 5899 روبية هندية (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري تقريبا).

.فرحة العيد فرحتين..عرض على موبايل شاومي جديد بـ 2000 جنيه بس


مواصفات هاتف شاومي Redmi A1

 

جاء هاتف شاومي Redmi A1 بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، نوع  LCD، بجودة عرض HD+، بدقة 1600 × 720 بيكسل.

 

و يعمل هاتف شاومي Redmi A1 بمعالج مميز من شركة ميديا تيك التايوانية نوع  Helio A22 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x سعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع e MMC 5.1 سعة 32 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر فتحة بطاقة microSD.

 

يقدم هاتف شاومي  Redmi A1 على كاميرا خلفية مزدوجة ، تأتي الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة(f / 2.0) بوصة،  وكاميرا أخرى إضافية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة(f / 2.2).

 

يحتوي الهاتف Redmi A1 على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 10 وات.

شاومي Redmi A1 مواصفات هاتف شاومي Redmi A1 Redmi Xaiomi Xiaomi

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