حمدي الصافي يكشف أسرار فوز طائرة الأهلي على الزمالك والتتويج بلقب الدوري

أكد حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي إن شخصية القلعة الحمراء وراء الإصرار على التتويج بلقب بطولة الدوري، بعد ماراثون كبير في النهائي.

وأوضح أن الفريق توج بواحد من أغلى ألقابه، بعد أن تخطى العديد من الصعاب والتحديات على مدار مشواره في البطولة.

وأشار إلى أن الفريق عانى من غيابات عديدة بسبب الإصابات، ونجح في التعامل مع هذه الظروف، وأن اللاعبات قدمن الكثير من العمل وصولًا إلى التتويج باللقب.

وتحدث عن المرحلة النهائية، مؤكدًا أن التوفيق غاب عن الفريق في أولى مباريات النهائي أمام الزمالك، ولكن الإصرار والروح القتالية كان لهما دور كبير في العودة خلال الجولة الثانية، ثم حسم اللقب في المباراة الثالثة والفاصلة.

وشدد الصافي على أن لاعبات الفريق يستحققن الإشادة، بعد إثبات جدارتهن بالتواجد على منصات التتويج، وأن لقب الدوري دافع قوي للفوز بالكأس وبطولة إفريقيا.