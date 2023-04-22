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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من البيت الأبيض على تورط بايدن في فضيحة نجله

جو بايدن
جو بايدن

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، إن نشر اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي معلومات حول مشاركة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وفريق الرئيس جو بايدن في محاولة للتستر على قصة جهاز الكمبيوتر المحمول هانتر بايدن هو تسريب انتقائي مضلل.

وكتب سامز، في تغريدة علي “تويتر”: "يُظهر النص الذي صدر مؤخرًا عن اللجنة القضائية بمجلس النواب أن هذا كان تسريبًا انتقائيًا مضللًا إلى حد كبير".

كما اتهم سام، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الجمهوري جيم جوردان بالوقوف وراء التسريبات وله "تاريخ موثق جيدًا" لمثل هذه التسريبات من أجل التلاعب بالإعلام لخدمة المصالح السياسية لحزبه.

وفي وقت سابق، قال عضوا الكونجرس الأمريكي، جيم جوردان ومايك تورنر، إن المشرعين في مجلس النواب الأمريكي، يطلبون معلومات من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بعد أن كشفت شهادة جديدة عن علاقات الدبلوماسي الكبير ببيان يزعم كذباً أن التقارير حول جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن كانت معلومات مضللة روسية.

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وجاء في رسالة جوردان وتورنر: “نحن ندرس أصول البيان العام الذي وقعه 51 مسؤولًا استخباراتيًا سابقًا والذي أساء مصداقية قصة نيويورك بوست بخصوص جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن باعتباره معلومات مضللة روسية مفترضة. وكجزء من إشرافنا، علمنا أنك لعبت دورًا في بداية هذا البيان أثناء العمل كمستشار لحملة بايدن، وبالتالي، نطلب مساعدتك في إشرافنا”.

ويرأس جوردان وتورنر لجنتي القضاء والمخابرات في مجلس النواب على التوالي.

وقالت الرسالة إن اللجان أجرت مؤخرًا مقابلة مع نائب مدير وكالة المخابرات المركزية السابق مايكل موريل، أحد الموقعين الـ 51 على البيان الذي يزعم زورًا أن قصة جهاز الكمبيوتر المحمول هانتر بايدن هي معلومات مضللة.

وأوضحت الرسالة إن تواصل بلينكين مع موريل بشأن القصة أدى إلى سلسلة من الأحداث التي أدت إلى إصدار البيان العام.

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