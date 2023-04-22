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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحركات مثلث الموت بقيادة روسيا تثير الذعر في أمريكا.. تفاصيل

روسيا
روسيا

قال موقع “إنسايد اوفر”، إن روسيا أصبحت جزءًا من كتلة تشكل تهديدًا للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

مثلث الموت

وأوضح الموقع، أنه إذا نظرنا إلى أي خريطة جغرافية، يمكننا أن نجد بسهولة مثلث الموت في المحيط الهادئ. يتكون من الصين وكوريا الشمالية، وبالطبع روسيا".

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وقال: “بدأ الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، ومقره فلاديفوستوك، مناورات واسعة النطاق في المناطق الساحلية من الشرق الأقصى. واتخذ الكرملين هذه الخطوة في وقت تصاعدت فيه التوترات مع الناتو، والذي أعطى في الأشهر الأخيرة انطباعًا بأنه يريد توسيع وجودها العسكري في المحيط الهادئ”.

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وأشار إلى أن "مثلث الموت" المذكور أعلاه يهدد لواشنطن. 

وخلص موقع “إنسايد اوفر”، إلى أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية قد اتخذت إجراءات تجبر القادة الأمريكيين على إعادة النظر في خططهم العملياتية.

الناتو روسيا أمريكا واشنطن كوريا الشمالية الهند الصين الكرملين

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