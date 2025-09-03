قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
خطوة بخطوة.. كيف تحصل على منحة المولد النبوي 1500 جنيه؟

منحة المولد النبوي
منحة المولد النبوي
ازدادت عمليات البحث عن منحة المولد النبوي التي تقدمها الدولة لـ العمالة غير المنتظمة في مناسبات عديدة على مدار العام، ومنها المولد النبوي2025.

منحة المولد النبوي2025

تأتي منحة المولد النبوي ضمن سلسلة منح تصرف سنويًا بمناسبات عدة لدعم من لا يمتلك دخلًا ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا، وتهدف منحة العمالة غير المنتظمة إلى تقديم دعم مباشر للعاملين بالقطاعات غير الرسمية مثل الحرفيين وعمال اليومية والمزارعين وغيرهم ممن لا يتمتعون بضمانات وظيفية ثابتة.

 

رابط منحة العمالة غير المنتظمة 

يمكنك الدخول على هذا الرابط لـ التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة والحصول على مبلغ 1500 جنيه من الحكومة بمناسبة المولد النبوي2025 

اضغط هنا للحصول على المنحة 

رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه عبر manpower.gov.eg موقع وزاره القوى العامله - NNI مصر
منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:

- الحرفيون
- عمال البناء
- المزارعون
- عمال الصيد
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. الرابط والخطوات
شروط منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات التسجيل في منحة المولد النبوي2025

1-الدخول على موقع وزارة القوى العاملة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية

2-إنشاء حساب أو تسجيل الدخول في حالة وجود حساب مسبق

3-إدخال البيانات الشخصية بدقة مثل: الرقم القومي، رقم الهاتف، المهنة، والمحافظة

4-اختيار خدمة العمالة غير المنتظمة ثم تقديم طلب الحصول على منحة المولد النبوي

5-مراجعة البيانات قبل الحفظ والإرسال للتأكد من صحتها

6-انتظار رسالة تأكيد من الوزارة بقبول الطلب وتحديد موعد ومكان صرف المنحة .

