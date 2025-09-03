خطوة بخطوة.. كيف تحصل على منحة المولد النبوي 1500 جنيه؟

ازدادت عمليات البحث عن منحة المولد النبوي التي تقدمها الدولة لـ العمالة غير المنتظمة في مناسبات عديدة على مدار العام، ومنها المولد النبوي2025.

منحة المولد النبوي2025

تأتي منحة المولد النبوي ضمن سلسلة منح تصرف سنويًا بمناسبات عدة لدعم من لا يمتلك دخلًا ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا، وتهدف منحة العمالة غير المنتظمة إلى تقديم دعم مباشر للعاملين بالقطاعات غير الرسمية مثل الحرفيين وعمال اليومية والمزارعين وغيرهم ممن لا يتمتعون بضمانات وظيفية ثابتة.

رابط منحة العمالة غير المنتظمة

يمكنك الدخول على هذا الرابط لـ التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة والحصول على مبلغ 1500 جنيه من الحكومة بمناسبة المولد النبوي2025

منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:

- الحرفيون

- عمال البناء

- المزارعون

- عمال الصيد

- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

شروط منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات التسجيل في منحة المولد النبوي2025

1-الدخول على موقع وزارة القوى العاملة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية

2-إنشاء حساب أو تسجيل الدخول في حالة وجود حساب مسبق

3-إدخال البيانات الشخصية بدقة مثل: الرقم القومي، رقم الهاتف، المهنة، والمحافظة

4-اختيار خدمة العمالة غير المنتظمة ثم تقديم طلب الحصول على منحة المولد النبوي

5-مراجعة البيانات قبل الحفظ والإرسال للتأكد من صحتها

6-انتظار رسالة تأكيد من الوزارة بقبول الطلب وتحديد موعد ومكان صرف المنحة .