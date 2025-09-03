صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، يزداد البحث تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها 1500 جنيه، والتي أعلنت عنها وزارة العمل كخطوة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

دعم استثنائي للفئات الأكثر احتياجًا

تأتي منحة العمالة غير المنتظمة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف الشرائح الهشة في المجتمع، خاصة العمالة اليومية وغير المنتظمة التي تعاني من تدني الدخل وغياب الاستقرار الوظيفي.

منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة 2025

تعتبر منحة المولد النبوي واحدة من سلسلة منح تصرفها وزارة العمل بشكل سنوي في مناسبات دينية واجتماعية، وتستهدف بشكل مباشر الفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو تأمينات اجتماعية.

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة

- منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف طوال شهر يناير 2025.

- منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

- منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

- منحة عيد العمال: تُصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر.

- منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريًا

الفئات المستحقة لمنحة المولد النبوي

تصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات الأكثر احتياجًا التي يتم تسجيلها بمديريات العمل، وتشمل:

الحرفيون بمختلف تخصصاتهم

عمال البناء والتشييد

المزارعون والعاملون بالزراعة الموسمية

عمال الصيد

الأفراد الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا

موعد صرف منحة المولد النبوي 2025

من المتوقع أن تبدأ وزارة العمل في صرف منحة المولد النبوي تزامنًا مع حلول ذكرى المولد في 4 سبتمبر 2025، حيث تسعى الحكومة إلى صرف الدعم في التوقيت المناسب لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه المناسبة.

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

كان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية خلال عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى التوسع في دعم الفئات الأضعف ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل العمالة غير المنتظمة.

قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل بلغ نحو مليون و164 ألفًا و12 عاملًا، تم ضمهم عبر المقاولين والشركات وعمليات الحصر الميدانية.

وتستهدف الوزارة رفع هذا العدد إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المستحقين.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

حددت وزارة العمل عدة ضوابط يجب توافرها للحصول على المنحة، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ألا يمتلك سجلات تجارية أو أنشطة رسمية مسجلة

أن تكون الحرفة مثبتة في بطاقة الرقم القومي

أن يكون الاسم مسجلًا لدى مديرية القوى العاملة

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا

طريقة التسجيل والحصول على المنحة

تتم عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر عدة آليات تشمل:

حصر العمالة بواسطة المقاولين في مواقع العمل

التسجيل من خلال الشركات والمؤسسات المتعاملة مع وزارة العمل

المبادرات الميدانية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة في المحافظات

وبمجرد التسجيل في قاعدة البيانات، يتم إدراج المستفيدين تلقائيًا ضمن قوائم الصرف الخاصة بالمنح الدورية.

كما يمكن التسجيل من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، قم بزيارة الموقع الرسمي عبر الرابط التالي (اضغط هـــــــــنـــــــــــــــــا)

- انقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

- اختر التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.

- أدخل البيانات المطلوبة.

- اضغط على كلمة «إرسال الطلب».

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

https: //www.manpower.gov.eg/



خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

بمقدورك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت باتباع الخطوات الآتية: https: //www.manpower.gov.eg/

- ادخل إلى قسم «العمالة غير المنتظمة».

- اضغط على «الاستعلام عن المنحة».

- أدخل رقمك القومي.

- سيجري عرض حالة طلبك من الفور