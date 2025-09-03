كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

تحدث الفنان أحمد السعدني عن أصعب اللحظات التي مر بها في حياته، وهي وفاة طليقته ووفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدني.





وقال السعدني في لقاء تلفزيوني إنه شعر بعد وفاة طليقته وكأنه كبر 15 عامًا دفعة واحدة، موضحًا أنه عاش حالة من الحزن العميق والندم وتأنيب الضمير، لكنه تمكن مع الوقت من تجاوز الصدمة وتحليل الموقف بشكل أكثر هدوءًا.





وأشار إلى أنه لا ينصح أحدًا بالزواج إلا بعد تحقيق ذاته واستقراره العملي، مؤكدًا أن وفاة والده أيضًا كانت من أقسى اللحظات التي تركت جرحًا كبيرًا بداخله.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.