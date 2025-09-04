دعاء المولد النبوي الشريف.. كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة

دعاء المولد النبوي الشريف من أفضل ما يغتنمه المؤمن مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف والتي تتجدد فيها مشاعر الفرح لدى المسلمين حيث ينتظر المولد النبوي الشريف من كل عام عدد كبير من الناس، ويحرص كثيرون منهم على إحيائها بالدعاء والأذكار وأعمال الخير تقرّبًا إلى الله وشكرًا له على نعمة ميلاد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السطور التالية جمعنا لكم أفضل الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

دعاء المولد النبوي الشريف

يستحب لكل مسلم استغلال يوم المولد النبوي في أفضل الأعمال الصالحة مثل الدعاء لذا هذه مجموعة من أفضل ما يدعو الإنسان به ربه :

-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

- اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه، اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.

- اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل، وقدِّرنا يا الله على اتباع سنته.

-سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.

دعاء المولد النبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد وهي من أفضل الصلوات والمعروفة بالصلاة الإبراهيمية.

اَللَّهُمَّ إنا قَدْ حَضرْنا مَولِدَ نَبيكَ وصَفوَتِكَ مَنْ خَلقِكَ فَافِضْ عَليْنا بِبَرَكتِهِ خُلَعِ العِزِّ والتَّكريمِ وأسْكِنَّا بِجوارهِ جِنَّاتِ النَّعيمِ ومَتَعنا بِالنَظرِ إلى وَجْهِكَ الْكَريمِ وَأجْرنا مِنْ عِقابِكَ الأليمِ بِفضْلِك وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحمينَ

اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفي وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا * وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَوناً ومُعِيناً ومُسْعِفاً وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُوراً وغُرَفاً

اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبي المُختارِ وَآلِهِ الأخيارِ أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِي السِرِّ والإجْهارِ.

اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والجهر وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.

ماذا نقول في المولد النبوي الشريف ؟

سؤال يطرحه الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن المولد النبوي الشريف مناسبة يفضل فيها الإكثار من الذكر فنقول فيه أوارد وأذكار وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستكبار بالإضافة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي علينا الحرص عليها بشكل يومي ومن الأدعية المفضلة ما يلي:

اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا ، يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، اللهم اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إنَّكَ عَزيزٌ غَفارْ.

اللَّهُمَّ وأوْصِلْ ثَوابَ مَا قُرِيءَ بِتَمامِهِ وكَمَالِهِ مِنْ هَذِهِ الْقِراءةِ الشَّريفَةِ والْموْلِدِ الشَّرِيفِ زِيادة فِي شَرفِ نبيَّنا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ثُمَّ فِي شَرَفِ آلِهِ وأصْحابِهِ وآلِ بَيْتِه الطَيبينَ الطَّاهِرينَ رِضْوانُ اللهِ تَعالَى عَليهِمْ أجْمَعين وإلى رُوحِ أبينا آدَمَ وأُمُنَّا حّواء وما تَنَاسلَ مِنْهُما مِنَ الأنْبياءِ والمُرْسَلينَ.

اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، و عن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وأعظِمْ لي نورًا اللهم اجعلْ لي نورًا في قلبي، واجعلْ لي نورًا في سمعي، و اجعلْ لي نورًا في بصري، و اجعلْ لي نورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، واجعلْ لي نورًا من بين يديَّ، ونورًا من خلفي، وزِدْني نورًا، و زِدْني نورًا، و زِدْني نورًا.

اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة .

اللهم إليك توجهت بحمدك راضيا مرضيا اتيتنى من كل ما سالت ولو عددت نعمك ما احصيت اسالك المزيد من فضلك والغنى بك عن جميع خلقك واعوذ بك من كشف الغطاء ومن السلب بعد العطاء واستغفرك عما اسلفت واستهديك لما اخرت فاجعله اللهم عمرا طويلا بطاعتك حافلا ولا تجعل قلبى عن ذكرك غافلا وكن لى حفيظا منجيا ومعينا مزكيا بحق من ايدته بتاييدك وسما قدرة باسمك وبعثته مقاما محمودا بواسع كرمك فهو حبيبك ووليك وبعيثك ونبيك خير من قربت وكرمت واعليت واعلنت سيدنا محمد الذى اعطيته اعز عطاء واوليته اكرم ايلاء صلى الله عليه واله وصحبه اولى العزم والهمم ومعدن الجود والكرم

اللهم انى توسلت اليك بالنور المحمدى الذى قدمته على كل نور وخلقت منه كل نور وجعلته رحمه وهدى للعالمين واقمته بروح اسمك العظيم الاعظم واودعته غوالى سرك المعظم ان تجعلنى من حزبك المفلحين ومن خلاصه السابقين المقربين ليكون قلبى مستمدا على الدوام من قلبه صلى الله عليه واله وسلم فلا ابدى الا ماتحب ان ابدى ولا اكتم الا ما تحب ان اكتم.

أدعية مستحبة بمناسبة المولد النبوي الشريف

سبحانك يانورَ الأنوار، يا لطيفُ يا ستار، نسألك أن تصلي على سيدنا محمد نِبْراسِ الأنبياء، ونَورِ الأولياء، ومعدن الأصفياء، وروح الثقلين، وضياء الخافقيْن ، وأن ترفع وجودنا إلى فلك العرفان، وتُثبت شهودَنَا في مقام الإحسان.

سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور، سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور.

اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يُسمع، ومن الفقر إلا إليك،ومن الخوف إلا منك،ومن الذل إلا إليك

اللهم فهمنا أسرارَك، وألبسنا ملابس أنوارك، واغمسنا في بحار اللطائف، وأفض علينا من عوارف المعارف .

بسم الله الشافي هو الله ، بسم الله الكافي هو الله، بسم الله المُعافي هو الله (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) [ثلاثا]

دعاء المولد النبوي

- اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد الذي ما مسح علي مريض إلا وشفي ولا ضعيف إلا وقوي ولا مكسور إلا وجبر.وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

-اللهم أجعل لنا في هذه الليلة المباركه دعوة لا ترد.وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد واحشرنا في زمرة سيد الخلق

-اللهم صل على سيدنا محمد بقدر مشيئتك من دوام صلواتك عليه صلاة تغفر بها ذنوبنا ....وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا وترحم بها موتانا.وتعافي بها مبتلانا، وتكتب بها بفضلك في الدارين غنانا.

-اللهم كما زينت سماء كونك بنجومك زين قلوبنا بحب حبيبك ورسولك ونبيك.

-اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واخلع علينا خلع الرضوان واجعلنا ممن يري حضرة المصطفي في اليقظة والمنام يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإكرام.

-اللهم صل على سيدنا وموﻻنا محمد صلي الله عليه وسلم لسان الصدق ورسول الحق وشفيع الخلق واله وسلم تسليما كثيرا.

-اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

-اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.