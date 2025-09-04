المولد النبوي الشريف.. اغتنم أفضل صيغ الصلاة على النبي

ينتظر عدد كبير من المسلمين يوم المولد النبوي الشريف من أجل الاحتفال باليوم الذي وُلد فيه خير الأنام إما بالعبادات أو تقديم الأعمال الصالحة، ومن أفضل العبادات التي يتقرب بها الناس إلى ربهم بمناسبة يوم المولد النبوي العطرة، هي الصلاة على النبي لذا جمعنا لكم في السطور التالية أفضل صيغ الصلاة على النبي، فهي عبادة مأمورون بها وذلك في قول الله تعالى "إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

أفضل صيغ الصلاة على النبي

ومن أفضل ما يلجأ إليه المسلم في يوم المولد النبوي هو ترديد صيغ الصلاة على النبي التي أمرنا بها الشرع الشريف، وأعظمها هي الصيغة التي يقولها المسلم في صلاته، وهي الصيغة الإبراهيمية والتي تكون على النحو التالي: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

وكان الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء، قال إن الصلاة على النبي باستخدام الصلاة الإبراهيمية هو أفضل من الصلاة عليه بالصيغة العادية، لأن الصيغة الإبراهيمية أطول وألفاظها أكثر، لهذا فهي محبذة أكثر من غيرها من صيغ الصلاة على النبي وثوابها أكبر عند الله عز وجل.

صيغ الصلاة على النبي

ومن صيغ الصلاة على النبي "صلاة الفاتح" وهي : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ.

وقال الشيخ الهدار محمد بالمدينة المنورة : من قرأ صلاة الفاتح ليلة الجمعة مائة مرة رأى النبي ﷺ في المنام، وهو مجرب والحمد لله، وإن واظب عليها كل يوم مائة مرة انكشف له كثير من الحجب، وحصل له من الأنوار وقضاء الحوائج ما لا يعلمه إلا الله.

الصلاة على النبي