المولد النبوي 2025.. 6 عبادات تقربك إلى الله لا تفوتها

يحتفل المسلمون في العالم بذكرى دعاء المولد النبوي 2025 وفي مثل هذا اليوم يبحث الجميع عن أفضل العبادات التي يمكن أن يغتنمها المؤمن في يوم المولد النبوي الشريف والتي تقربه إلى الله، لذا نعرض لكم في السطور التالية أفضل 6 عبادات تقربك إلى الله ويجب على المسلم أن يغتنم فضلها.

أهم العبادات في المولد النبوي 2025

يفضل عدد كبير من الناس استغلال يوم المولد النبوي 2025 في القيام بعدد من الطاعات، لذا نعرض لكم أكثر الأعمال في المولد النبوي الشريف ثوابا في النقاط التالية:

الإكثار من الصلاة على النبي ، وهي عبادة أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وذلك في قول الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا". التصدُّق والإحسان إلى الفقراء، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز التهادي بشراء حلوى المولد النبوي وإدخال الفرحة على الفقراء بمناسبة هذه الذكرى العطرة. إنشاد أشعار المديح والتوقير والمحبة لرسول الله، حيث ثبت عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: "مَرَّ عُمَرُ في المَسْجِدِ وحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وفيهِ مَن هو خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ التَفَتَ إلى أبِي هُرَيْرَةَ، فَقالَ: أنْشُدُكَ باللَّهِ، أسَمِعْتَ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: أجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أيِّدْهُ برُوحِ القُدُسِ؟ قالَ: نَعَمْ". والفرح بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن الاحتفال بذكرى المولد النبوي العظيم عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله تعالى. قراءة السيرة النبوية وهي فرصة عظيمة للتعرف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به. دعاء المولد النبوي من أكثر الأمور التي يسأل عنها الناس ولكن ليس هناك أدعية معينة في ذلك اليوم ولكن يفضل أن يستغل المسلم هذه المناسبة العطرة في الدعاء تقربا إلى الله.

دعاء المولد النبوي 2025

المولد النبوي 2025 فرصة عظيمة للتضرع والدعاء، وطلب الرحمة والمغفرة، وسؤال الله عز وجل البركة في العمر والرزق وفي النقاط التالية جمعنا لكم أفضل الأدعية تجمع لكم خيري الدنيا والآخرة.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة.

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه، اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.

اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل، وقدِّرنا يا الله على اتباع سنته.

سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.

اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة.

اللهم إليك توجهت بحمدك راضيا مرضيا اتيتنى من كل ما سالت ولو عددت نعمك ما احصيت اسالك المزيد من فضلك والغنى بك عن جميع خلقك واعوذ بك من كشف الغطاء ومن السلب بعد العطاء واستغفرك عما اسلفت واستهديك لما اخرت فاجعله اللهم عمرا طويلا بطاعتك حافلا ولا تجعل قلبى عن ذكرك غافلا وكن لى حفيظا منجيا ومعينا.

صيام المولد النبوي 2025

وإلى جانب دعاء المولد النبوي يتساءل البعض عن عبادة أخرى وهي حكم صيام المولد النبوي وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء وبيّنت مشروعيته.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن يوم المولد النبوي الشريف هو يوم عظيم أكرم الله به البشرية بولادة خير الخلق، مما يجعله يومًا يستحق التعبير عن الشكر لله تعالى من خلال الطاعات والقربات، ومن بينها الصيام الذي يعد من أفضل العبادات.

كما أضافت أن إظهار الفرح والسعادة بمولد النبي الكريم هو تعبير عن الاعتزاز بهذه النعمة العظيمة، ففرحة المؤمن بمولده صلى الله عليه وسلم أعظم من أي فرحة أخرى.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيام يوم المولد النبوي الشريف هو عمل مشروع وحسن، حيث يعد من شكر الله على نعمه، كما أنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يصوم يوم الإثنين، وهو اليوم الذي وُلد فيه.