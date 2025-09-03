الاحتفال بالمولد النبوي بدعة.. رد مفحم من أمين الإفتاء على هذا الادعاء

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كيفية التعامل مع شاب يقول إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن هذا الفهم "غير منضبط وغير صحيح"، موضحًا أن أصل الاحتفال ورد في الشرع الشريف من فعل النبي ﷺ، حيث كان يداوم على صيام يوم الاثنين، ولما سُئل عن ذلك قال: "ذاك يوم وُلدت فيه".

أمين الإفتاء: يوم المولد النبوي من أيام الله العظيمة

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى يقول: "وذكرهم بأيام الله"، مشيرًا إلى أن يوم المولد من أيام الله العظيمة، وبالتالي فإن أصل الاحتفال مشروع.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الخلاف لا يدور حول أصل الاحتفال، وإنما حول هيئته وكيفيته، فإذا كانت الكيفية متوافقة مع الشرع الشريف جاز الاحتفال، أما إن تضمنت مخالفات، فالمشكلة تكون في الكيفية لا في أصل الفعل.

وعن كيفية التعامل مع من يرى أن المولد بدعة، شدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على ضرورة الرفق واللين والإيضاح بالحجة والبيان، لافتًا إلى أن بعض الشباب قد يتأثرون بمعلومات غير دقيقة يقرؤونها أو يسمعونها، ومن هنا تأتي أهمية التوجيه إلى العلماء الثقات والجهات الموثوقة في العلم والدين.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات".