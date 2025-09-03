الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية

احتشدت جموع العلماء والوزراء والشخصيات العامة والجمهور داخل رحاب الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، لإحياء الاحتفال السنوي بذكرى المولد النبوي الشريف، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك في أجواء إيمانية عطرة أحاطت قلوب المصريين بذكرى ميلاد خير الأنام ﷺ، وتجلّت فيها معاني المحبة.

شهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى، يتقدمه فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتور نظير عياد، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

كما حضر الدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، إلى جانب لفيف من القيادات الدينية والسياسية.

عبد الفتاح العواري: الاحتفال بالمولد النبوي تجديد للعهد مع رسول الله وتمسُّك برسالته

وخلال كلمته، أكد الدكتور عبد الفتاح العواري أن ميلاد النبي العربي محمد ﷺ ميلادٌ للأمة كلها، ومناسبة شرع الله تعالى الفرح بها، مستشهدًا بالآيات القرآنية الدالة على مشروعية الاحتفاء بمولده الشريف.

وأوضح أن احتفال مصر بهذه الذكرى الطيبة هو تجديد للعهد مع النبي ﷺ على التمسك برسالته، ونشر قيم الرحمة والسلام والاستقرار، مستلهمًا قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾.

الهدهد: رحمة النبي لم تقتصر على البشر بل امتدت إلى الجن والحيوان والجماد

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم الهدهد أن رحمة النبي ﷺ لم تقتصر على البشر وحدهم، بل شملت الجن والحيوان والجماد، مستشهدًا بالأحاديث النبوية والآثار التي تؤكد عموم رحمته، لافتًا إلى أن الأمة الإسلامية وُصفت بأنها "أمة الرحمة" استمدادًا من نبيها، وأن الفرح بالنبي والابتهاج بذكره من مظاهر شكر الله على أعظم نعمة.

واختتمت الأمسية المباركة بابتهالات مؤثرة، في أجواء روحانية مهيبة تفيض بالحب والحنين لرسول الله ﷺ، حيث نقلت وقائعها مباشرة عبر التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، إلى جانب البث الحي على الصفحة الرسمية للجامع الأزهر.