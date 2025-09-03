قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
ديني

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

محمد شحتة

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمقرها الرئيس بالقاهرة، ورشة عمل حول: أسس الفكر التكفيري؛ لعدد من الطلاب الوافدين، من مختلف الجنسيات، حاضر فيها الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

الهدهد: رفض الاحتفال بالمولد النبوي من أسس الفكر التكفيري عند المتشددين

أكد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خلال كلمته، أن بعض المنتسبين للسلفية المعاصرة، يتسمون بالغلظة وضعف العلم، ويعتمدون على نصوص تخدم أفكارهم المتشددة، دون إعمال العقل أو النظر في بقية النصوص.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر الأسبق أن من أبرز مظاهر فكرهم: رفض الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بزعم أنه بدعة، مشدداً على أن الاحتفال بمولد النبي ﷺ عبادة لا عادة، لأنه تعبير عن المحبة التي هي شرط في كمال الإيمان، مستشهداً باحتفال النبي بيوم مولده، بصيام يوم الاثنين.

كما أشار رئيس جامعة الأزهر الأسبق إلى أن هؤلاء يوسّعون دائرة التكفير، بزعم أن المجتمعات التي لا تطبق الحدود كافرة، لافتاً إلى أن الحدود في الشريعة الإسلامية لها شروط دقيقة يصعب تحققها، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف حد السرقة في عام الرمادة، وهذا ليس تعطيلاً لهذا الحدِّ، كما يكتب البعض، بل لأنَّ شروط تنفيذ الحدِّ لم تكن متوافرةً.

وأكد أن النبي ﷺ أوصى بدرء الحدود بالشبهات، وهو ما تتبناه القوانين الوضعية من اعتماد القرائن، انسجاماً مع مقاصد الشرع، محذراً من خطورة استغلال النصوص في زمن الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح التلاعب بالفيديوهات والأدلة.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تعقدها المنظمة للطلاب الوافدين، بهدف تفكيك الفكر المتشدد، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي.

