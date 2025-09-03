خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمقرها الرئيس بالقاهرة، ورشة عمل حول: أسس الفكر التكفيري؛ لعدد من الطلاب الوافدين، من مختلف الجنسيات، حاضر فيها الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

الهدهد: رفض الاحتفال بالمولد النبوي من أسس الفكر التكفيري عند المتشددين

أكد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خلال كلمته، أن بعض المنتسبين للسلفية المعاصرة، يتسمون بالغلظة وضعف العلم، ويعتمدون على نصوص تخدم أفكارهم المتشددة، دون إعمال العقل أو النظر في بقية النصوص.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر الأسبق أن من أبرز مظاهر فكرهم: رفض الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بزعم أنه بدعة، مشدداً على أن الاحتفال بمولد النبي ﷺ عبادة لا عادة، لأنه تعبير عن المحبة التي هي شرط في كمال الإيمان، مستشهداً باحتفال النبي بيوم مولده، بصيام يوم الاثنين.

كما أشار رئيس جامعة الأزهر الأسبق إلى أن هؤلاء يوسّعون دائرة التكفير، بزعم أن المجتمعات التي لا تطبق الحدود كافرة، لافتاً إلى أن الحدود في الشريعة الإسلامية لها شروط دقيقة يصعب تحققها، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف حد السرقة في عام الرمادة، وهذا ليس تعطيلاً لهذا الحدِّ، كما يكتب البعض، بل لأنَّ شروط تنفيذ الحدِّ لم تكن متوافرةً.

وأكد أن النبي ﷺ أوصى بدرء الحدود بالشبهات، وهو ما تتبناه القوانين الوضعية من اعتماد القرائن، انسجاماً مع مقاصد الشرع، محذراً من خطورة استغلال النصوص في زمن الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح التلاعب بالفيديوهات والأدلة.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تعقدها المنظمة للطلاب الوافدين، بهدف تفكيك الفكر المتشدد، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي.