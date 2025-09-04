نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة نرمين الفقى ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورجديدة من آخر ظهور لها خلال عطلتها الصيفية.

وظهرت نرمين الفقى ،باطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون الأزرق الغامق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز نرمين الفقى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نرمين الفقى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.