ديني

أفضل العبادات يوم المولد النبوي الشريف.. اغتنم ثوابها ولا تفوتها

أفضل العبادات يوم المولد النبوي الشريف
أفضل العبادات يوم المولد النبوي الشريف
أحمد سعيد

مع حلول المولد النبوي الشريف يتساءل البعض عن أفضل العبادات التي يمكن إحياء بها هذه الذكرى الخالدة، حيث ينتظر الناس ذكرى المولد النبوي من العام إلى العام، لذا نعرض لكم في السطور التالية أهم الأعمال التي يستطيع بها المؤمن أن يحيي بها ذكرى المولد النبوي الشريف.

أفضل العبادات يوم المولد النبوي الشريف

يفضل عدد كبير من الناس استغلال يوم المولد النبوي 2025 في القيام بعدد من الطاعات، لذا نعرض لكم أفضل عبادات يوم المولد النبوي الشريف الأعمال وأكثرها ثوابًا في النقاط التالية:

  • الإكثار من الصلاة على النبي ، وهي عبادة أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وذلك في قول الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".
  • التصدُّق والإحسان إلى الفقراء، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز التهادي بشراء حلوى المولد النبوي وإدخال الفرحة على الفقراء بمناسبة هذه الذكرى العطرة.
  • إنشاد أشعار المديح والتوقير والمحبة لرسول الله، حيث ثبت عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: "مَرَّ عُمَرُ في المَسْجِدِ وحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وفيهِ مَن هو خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ التَفَتَ إلى أبِي هُرَيْرَةَ، فَقالَ: أنْشُدُكَ باللَّهِ، أسَمِعْتَ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: أجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أيِّدْهُ برُوحِ القُدُسِ؟ قالَ: نَعَمْ".
  • والفرح بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن الاحتفال بذكرى المولد النبوي العظيم عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله تعالى.
  • قراءة السيرة النبوية وهي فرصة عظيمة للتعرف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به.
  • دعاء المولد النبوي من أكثر الأمور التي يسأل عنها الناس ولكن ليس هناك أدعية معينة في ذلك اليوم ولكن يفضل أن يستغل المسلم هذه المناسبة العطرة في الدعاء تقربا إلى الله.

صيام المولد النبوي 2025

وإلى جانب دعاء المولد النبوي يتساءل البعض عن عبادة أخرى وهي حكم صيام المولد النبوي وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء وبيّنت مشروعيته.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن يوم المولد النبوي الشريف هو يوم عظيم أكرم الله به البشرية بولادة خير الخلق، مما يجعله يومًا يستحق التعبير عن الشكر لله تعالى من خلال الطاعات والقربات، ومن بينها الصيام الذي يعد من أفضل العبادات. 

كما أضافت أن إظهار الفرح والسعادة بمولد النبي الكريم هو تعبير عن الاعتزاز بهذه النعمة العظيمة، ففرحة المؤمن بمولده صلى الله عليه وسلم أعظم من أي فرحة أخرى.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيام يوم المولد النبوي الشريف هو عمل مشروع وحسن، حيث يعد من شكر الله على نعمه، كما أنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يصوم يوم الإثنين، وهو اليوم الذي وُلد فيه.

المولد النبوي الشريف المولد النبوي ذكرى المولد النبوي أفضل عبادات يوم المولد النبوي الشريف

