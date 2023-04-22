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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بسمة وهبة لـ محمد سامي: أنت داهية.. فيديو

محمد سامي
محمد سامي

أعربت الإعلامية بسمة وهبة ، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "جعفر العمدة "، موجهة رسالتها لمخرج المسلسل محمد سامي، قائلة " أنت جبار وداهية ودماغ مش سهلة.. دماغك تلفها في حرير وتأمن عليها".

وقالت بسمة وهبة، خلال فيديو بثته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إن مسلسل جعفر العمدة، روعة، والحلقة الأخيرة تستحق تصفيق حار ، كما أن الممثلين المشاركين بالعمل يحملون نضوجا غير عادي  بفضل المايسترو محمد سامي.

وواصلت :"الأداء روعة سواء عصام السقا ، الذي أبدع في المسلسل وأعلن بدوره عن ميلاد نجم جديد، وعماد قاسم، وسيد أخو  جعفر، ومنه فضالي، وهالة صدقي جعلتنا نعشق صفصف جبارة ورهيبة وفظيعة وقدمت دور خطير، ومي العاصي ومي كساب.. وبقول لمحمد رمضان أنا عشقتك في المسلسل ده، خليك دائما جعفر العمدة".

للفيديو 

مسلسل هالة صدقي منة فضالي بسمة وهبة التواصل الاجتماعي انستجرام محمد رمضان الاعلاميه بسمة وهبة

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