إقبال كثيف من المواطنين على حديقة الحيوان في رابع أيام العيد.. صور

شهدت حديقة الحيوان اليوم إقبالاً كثيفًا من الزوار، للاحتفال برابع أيام عيد الفطر المبارك.

وحرصت الأسر على التوافد إلي الحديقة مع أبنائهم، للاستمتاع بتلك المناسبة السعيدة.

ورصدت عدسة صدى البلد صوراً من داخل حديقة الحيوان بالجيزة، ونقل الأجواء الترفيهية الفريدة، ولحظات استمتاع الكبار والصغار.

وظهر الأطفال أثناء الرسم علي وجوههم بالألوان وشراء البلالين الملونة، والتفاعل مع الحيوانات بالتقاط الصور المختلفة معهم وإطعامهم رفقة الحراس.

أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة ، عن استقبالها حوالى ١٢٥ ألف زائر اليوم فى ثالث أيام عيد الفطر.

وقد استقبلت جميع الحدائق والمنتزهات التابعة لوزارة الزراعة، بالمحافظات، روادها من المواطنين ، وعلى رأسها حدائق الحيوان والأورمان والاسماك، منذ الساعات الاولى لصباح أول ايغام عيد الفطر حتى اليوم، باعتبارها متنفسا طبيعيا للمواطنين لقضاء عطلة العيد، حيث تم تقديم جميع الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين، حيث بلغ اجمالي عدد الزائرين لحديقة الحيوان بالجيزة خلال الأيام الثلاثة الأولى ، اكثر من 250 ألف زائر.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قد اعلنت استقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠، على مدار الساعة.

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