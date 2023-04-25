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رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارة الخرطوم

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، لجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، لاستشهاد محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة؛ لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وأعرب “العسومي”، في بيان صحفي، عن تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية المصرية، وغيرها من البعثات الدبلوماسية، في ظل الظروف بالغة التعقيد التي يمر بها السودان حاليا.

وجدد دعوته لكافة الأطراف السودانية، بضرورة تغليب الحكمة، والانصياع لصوت العقل، والوقف الفوري لإطلاق النار، والجلوس على طاولة المفاوضات؛ حقنا لدماء السودانيين وجميع المتواجدين على الأراضي السودانية من بعثات دبلوماسية ومقيمين وغيرهم.

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