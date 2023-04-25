عبر مفاوضات زنجبار.. إثيوبيا تبحث إنهاء الحرب مع متمردي أورومو.. تفاصيل

افتتحت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجماعة متمردة من منطقة أوروميا في البلاد محادثات سلام اليوم الثلاثاء في أرخبيل جزيرة زنجبار التنزانية، وفقًا لمتحدث باسم المتشددين، والتي نشرتها وكالة اسوشيتد برس.

وكشف رئيس الوزراء أبي أحمد عن المحادثات مع جيش تحرير أورومو، يوم الأحد الماضي بالتزامن مع الاحتفال بوقف إطلاق النار، الموقع في نوفمبر ، مع جماعة متمردة أخرى من منطقة تيجراي الشمالية.

قال أودا تربي ، المتحدث باسم مكتب الشؤون القانونية ، لوكالة أسوشيتيد برس إن محادثات أوروميا بدأت صباح الثلاثاء ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس، وتابع: "أريد أن أوضح أن هذه محادثات أولية تهدف إلى تمهيد الطريق لمفاوضات شاملة في المستقبل القريب جدا، فالتركيز الآن هو بناء الثقة وتوضيح المواقف".

وذكر أودا، أن محادثات هذا الأسبوع تجري بوساطة من النرويج وكينيا، وقال إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتكتل إقليمي يعرف باسم "إيجاد" من المتوقع أن يكونوا "جزءًا من عملية المضي قدمًا إذا نجحوا، فيما لم يرد متحدث باسم الحكومة الفيدرالية الإثيوبية على طلب للتعليق.

ويضم فريق التفاوض الحكومي في زنجبار وزير العدل جيديون تيموثيوس ورضوان حسين ، مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي ، وفقًا لجمعية أورومو للقيادة والمناصرة ، وهي مجموعة مدنية مقرها الولايات المتحدة.

وقاد رضوان فريق التفاوض الذي وافق على وقف إطلاق النار مع متمردي تيجراي، فيما أعلن أبي عن تشكيل "لجنة" لفتح محادثات مع مكتب الشؤون القانونية أثناء مخاطبته البرلمان أواخر الشهر الماضي.

وكان البرلمان الإثيوبي قد أدرج "جيش تحرير شعبنا" كجماعة إرهابية ، وقد اتُهمت بارتكاب فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك مذبحة لمئات القرويين في يونيو، وتنفي الجماعة هذه المزاعم وتقول إنها تقاتل من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي لشعب أورومو، أكبر مجموعة في إثيوبيا، الذين يشعرون بإحساس تاريخي بالتهميش داخل النظام الفيدرالي في البلاد.

كما اتُهم الجيش الفيدرالي الإثيوبي وقوات أوروميا الإقليمية والميليشيات العرقية المتنافسة من منطقة أمهرة المجاورة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال نزاع أوروميا.