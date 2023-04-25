برلماني: جهود الدولة المصرية مستمرة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

قال النائب ناصر هديه عضو مجلس النواب، إن جهود الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس السيسي فيما يخص زيادة موازنة برامج ومخصصات الحماية الاجتماعية، خطوة رائدة من الدولة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا على عبور الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة من ناحية، والتأكيد على انحياز القيادة السياسية المصرية لهموم المواطنين وأوضاعهم من ناحية ثانية.

وأضاف هديه، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات السيسي برفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪، يساهم في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت على جميع الدول بما فيها مصر، ويؤكد على الوقوف الجدي للدولة بجانب هذه الفئات. وهو قرار حيوي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن توجيهات السيسي، تساهم في رفع قدرات المواطنين لمواجهة الموجات التضخمية العالمية، والتي أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار. مؤكدا: ان مصر تبذل قصارى جهدها للتصدي للغلاء وزيادة الأسعار.

وأوضح هديه، أن مشروع الموازنة العامة للدولة، به أرقام طموحة، سوف تكون في صالح المواطنين، بما في ذلك مخصصات التعليم والصحة والبنية التحتية، وبما يساهم في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

واختتم النائب ناصر هديه، بالتأكيد على أن مصر عملت على تنويع برامج ومخصصات الحماية الاجتماعية طيلة السنوات الماضية، سواء في زيادة المعاشات بنسب ضخمة ومتوالية، أو في برنامج تكافل وكرامة أو غيرها.