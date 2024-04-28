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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بالأقصر

صدى البلد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاقصر عن  جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤  وذلك للمراحل التعليمية الاعدادية  والتى تبدأ فى 6 مايو المقبل وتنتهى لجميع المراحل فى 24 مايو المقبل.

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ومن جانبها رفعت المديرية حالة الاستعداد القصوى، لانطلاق الامتحانات، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات ومديرى المدارس والكنترول والموجهين وواضعى أسئلة الامتحانات مع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر وتم التأكيد على تقديم أفضل دعم للطلبة خلال أيام الامتحانات طوال الشهر المقبل.

وشدد وكيل الوزارة  على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التى تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم فى هدوء واستقرار والتواصل الفورى مع غرفة العمليات حال حدوث أى طارئ.

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الأقصر أسئلة الامتحان اسئلة الامتحانات الاستعداد القصوى الدكتور صبري خالد الفصل الدراسى الثانى للعام المرحلة الاعدادية محافظة الاقصر

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