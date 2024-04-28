تعرف على جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بالأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاقصر عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك للمراحل التعليمية الاعدادية والتى تبدأ فى 6 مايو المقبل وتنتهى لجميع المراحل فى 24 مايو المقبل.

ومن جانبها رفعت المديرية حالة الاستعداد القصوى، لانطلاق الامتحانات، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات ومديرى المدارس والكنترول والموجهين وواضعى أسئلة الامتحانات مع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر وتم التأكيد على تقديم أفضل دعم للطلبة خلال أيام الامتحانات طوال الشهر المقبل.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التى تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم فى هدوء واستقرار والتواصل الفورى مع غرفة العمليات حال حدوث أى طارئ.

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