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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منسق حملة مقاطعة الأسماك يعلن توقفها بعد غد الثلاثاء لهذا السبب

اجتماع الغرفة التجارية
اجتماع الغرفة التجارية لبحث مشكلة مقاطعة الأسماك

أعلن وسام الصفتي منسق حملة مقاطعة الأسماك وقف المقاطعة اعتبار من بعد غدا الثلاثاء على مستوى الجمهورية مطالب الأهالي بالنزول للأسواق ومراقبة الأسعار. 

 

وأضاف وسام الصفطى فى اتصال هاتفي بصدم البلد ان قرار وقف المقاطعة جاء عقب الاجتماع الذي شهدته غرفة بورسعيد التجارية بحضور سكرتير الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية محمد سعدة وكافة الأجهزة المعنية من تموين و حماية مستهلك و كتلة برلمانية.  

 

وأوضح وسام الصفتي أن القرار يأتي لافساح المجال لأجهزة الدولة المعنية بممارسة اختصاصها فى مراقبة ومجابهة الأشعار بكافة الأسواق على كافة السلع وفى مقدمتها الأسماك 

 

وشدد منسق حملة مقاطعة الأسماك أن الأجهزة أكدت على تكثيف الحملات الخاصة بالتسعيرة وجودة المنتجات وصلاحيتها بالإضافة إلى مجابهة استغلال بعض التجار للمواطنين وهو ما ستواجهه حماية المستهلك و التى تبدأ محاضرها من ٥٠ الف جنيه للمخالف . 

 

وشدد وسام الصفتى أن الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد حملت على عاتقها التحرك برلمانيا لحل مشكلات تجار الأسماك سواء المزارع السمكية أو الصيد الحر فى البحر. 

 

كانت الغرفة تجارية عقدت اجتماع اليوم امتد لعدة ساعات بحضور كافة الأجهزة المعنية و منسقي حملة مقاطعة الأسماك و نواب المحافظة ورئيس شعبة الأسماك وعدد من تجار الأسماك.  

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كان عبده رضوان رئيس شعبة اسماك بورسعيد أكد خلال اتصال هاتفي بصدى البلد  ان  الاجتماع استمر قرابة ٤ ساعات تم خلاله الاستماع إلى جميع وجهات النظر من كافة الأطراف دون مصادرة رأي أو رؤية اي طرف بهدف الوصول الي الحلول المثلي

وأضاف رئيس شعبة اسماك بورسعيظ ان الاجتماع أسفر عن النزول بالاسعار تدريجيا اعتبار من باكر الاثنين على أن تشهد الأسواق اعتبار من الاسبوع نزول يصل الي ٢٥% من الاسعار الحالية

واوضح رضوان أنه تم الاتفاق على متابعة دخول حصص المصايد و البردويل من قبل الجهات النعنية ووصولها للجهات المنوطة ببيعها والاعلان عن تلك المقرات الخاصة ببيع هذه الأسماك لمن لايعرف وتوقيتها .

واشار رضوان الي اتفاق نواب بورسعيد على سرعة التحرك النيابي بأسم الكتلة البرلمانية لبو سعيد  امام البرلمان لحل مشكلة تجار الاسماك والتحديات التى تواجههم وتتسبب فى غلاء اسعار التكلفة  

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