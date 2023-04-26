برلماني: الحوار الوطني يستهدف معالجة قضايا تهم المصريين وتحقق المصلحة العليا للبلد

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني الذي نحن بصدده انطلاقه، يعد الأول في تاريخ مصر الحديث، واستطاع خلال فترة الإعداد له أن يحدث نمطًا جديدًا خاصًا بثقافة الحوار والاختلاف، وأن يكون رؤى مشتركة بين وجهات النظر المختلفة تجاه القضايا التي تهم الوطن.

وقال "حماد"، في تصريحات له، إن الحوار الوطني نجح في وضع قضايا تهم المواطن المصري وتصب في مصلحة الدولة المصرية، وحدد ملفات هامة في توقيت حساس وظروف صعبة يمر بها العالم، انعكست على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجميع يعقد آماله على الحوار الوطني، ويأمل في الخروج بمخرجات تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يخرج الحوار الوطني بمخرجات قابلة للتنفيذ، حتى يستشعر الجميع انعكاس تلك القرارات على المواطنين، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون القرارات الصادرة تحقق الصالح العام في المقام الأول، وليس مجرد قرارات لإرضاء أطراف معينة.

وأشاد النائب عيد حماد بالجهد الكبير الذي بذلته إدارة الحوار الوطني على مدار الفترة الأخيرة، وذلك من أن نكون أمام حوار حقيقي يتسع للجميع دون أن يقصي رأيًا.

وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدا الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

وأضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.