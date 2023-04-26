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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة للتاريخ.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام في الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح
محمد صلاح

بمشاركة محمد صلاح يستعد فريق ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتُقام مباراة ليفربول و  وست هام يونايتد  في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لندن الأولمبي معقل فريق وست هام يونايتد.

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ويأمل ليفربول في مواصلة الانتصارات، حيث فاز على ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي.

أرقام قياسية في انتظار  محمد صلاح 

أما محمد صلاح، فبعد أن ارتقى للمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في مختلف المسابقات، يأمل في أن يواصل لتحقيق أرقام قياسية أخرى تُسجل باسمه.

وفي هذا التقرير، نستعرض: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام في الدوري الإنجليزي؟

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سينفرد بالمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول والذي يتقاسمه مع روبي فاولر برصيد 183 هدفًا.

– محمد صلاح يستهدف الاقتراب من عدد أهداف ستيفن جيرارد الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في مختلف المسابقات والذي سجل 186 هدفًا.

– حال تسجيل محمد صلاح  هدفًا سيصبح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في مسابقات الدوري على مر التاريخ، بالتساوي مع هاري شامبرز والذي سجل 135 هدفًا.

–حال تسجيل محمد صلاح  هدفًا، سيعادل رقم جون توشاك، ليصبح الهداف التاريخي لـ ليفربول أمام وست هام يونايتد، والذي سجل 10 أهداف.

محمد صلاح ملعب لندن توقيت القاهرة ليفربول وست هام يونايتد

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