مي الغيطي تنشر تيزر تشارك فيه من خلال Disney Plus

شاركت الفنانة مي الغيطي على منصة إنستجرام للتواصل الاجتماعي تيزر Teaser سلسلة إنثولوجيا بعنوان “Kizazi Moto: Generation fire” و الذي تم نشره على صفحة ديزني بلاس الرسمية

‎وهي مجموعة مكونة من عشرة أجزاء من أفلام الرسوم المتحركة القصيرة الأصلية المتميزة حصريًا على

Disney+ الامريكية.

الأحداث تروي مجموعة من قصص الخيال العلمي المشوقة تدور في عدد من البلاد الأفريقية منها جنوب افريقيا و زمبابوي و كينيا و اوغندا و من شمال افريقيا مصر.

من منتجين العمل المخرج الحائز علي جائزة الأوسكار عن فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse بيتر رامزي Peter Ramsey و من اعماله المشهورة Rise of the Guardians و Monsters Vs. Aliens

يذكر ان هذا اول تجربة عمل ل مي مع ستوديوهات ديزني و انه تاني عمل اجنبي لها بالغة الانجليزية بعد اعلان اشتراكها في فيلم Due Dating البريطاني في اوائل سنة ٢٠٢٣.

يذكر ان كان يعرض لمي الغيطي في شهر فبراير ٢٠٢٣ مسلسل اولاد عابد علي قنوات ام بي سي بطولة رياض الخولي و انتصار و ايتن عامر و انها في انتظار عرض فيلمها Sugar Daddy شوجر دادي بطولة بيومي فؤاد و ليلي علوي في جميع دور العرض يوم ٢٤ مايو ٢٠٢٣