إسكان النواب : إجلاء الدولة آلاف الرعايا من السودان يؤكد نجاحها بإدارة الملف

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر تعاملت وفق توجيهات القيادة السياسية باحترافية شديدة مع ملف إجلاء الرعايا المصريين من السودان، حتى تم إجلاء الآلاف حتى اللحظة.

ونوه شكري، في تصريح صحفي له اليوم، بالدور الكبير الذي قامت به أجهزة ومؤسسات الدولة، في إجلاء المصريين العالقين في السودان، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دولة السودان الشقيقة، وصعوبة عمليات الإجلاء وسط اشتباكات متقطعة وصراع مسلح اندلع بين الأشقاء السودانيين خلال الفترة الأخيرة.

ولفت وكيل اسكان البرلمان، إلى أن ما قامت به الأجهزة المصرية، يؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها في الداخل والخارج، وما تملكه من قدرة على التعامل مع مختلف قضايا الأمن القومي المصري بحرفية ومهنية وفاعلية، فإجلاء الآلاف من الرعايا المصريين تم في ظرف عدة ايام وبتضافر مختلف الجهات، كما أن أكبر عدد من الرعايا العرب والأجانب مروا عبر معبر أرقين، ووصلوا حتى الآن إلى أكثر من 16 ألف شخص.

وتابع شكري، أن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها تعاملت باحترافية شديدة في هذا الملف، كما أثبتت أنها لم ولن تتخلى عن أبنائها فى أى مكان؛ وتبذل جميع الجهود الحثيثة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وهذه السلوكيات القوية الشجاعة، أحبطت حملة سافرة ومنهجة على الدولة المصرية بعد اشتعال الأحداث في السودان.

واختتم طارق شكري، بالتأكيد على أن مصر والسودان يد واحدة على مر التاريخ ولذلك فإن مصر تتصرف بمسؤولية تامة، وتحث على الالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار وسرعة العودة للحوار والتفاوض بين الأطراف السودانية وهو ما يمثل مصلحة سودانية عليا، مشددا على أن الدولة المصرية حريصة على أمن واستقرار السودان الشقيق، باعتباره جزءًا من الأمن القومى المصرى، كما أنها أدارت هذا الملف بحكمة بالغة تحسب لها، وللقيادة المتزنة للرئيس السيسي.