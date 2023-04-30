عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: العديد من المنظمات الدولية تنتظر مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة

النائب أحمد السجيني،
النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة وحيازة الكلاب إن العديد من المنظمات الدولية تنتظر هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة مثل استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح في المناطق المأهولة بالسكان، وقال "رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها في المجتمع، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع".

 

كما تحدث السجيني خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن مشروع القانون عن ظاهرة اقتناء وحيازة أنواع معينة من الكلاب وثبت شراستها دون تدريب أو مسؤولية تجاه استخدام هذا الكلب. 

 

فيما أوضح أن الظاهرة الثالثة التي يتعامل معها القانون انتشار الكلاب الضالة في  كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية، لافتًا إلى ارتباط هذه الظاهرة بمرض السعار، وأوضح أن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة في خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار في السنوات القليلة المقبلة، وقال "كان لابد من تشريع لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعي من قوانين صدرت في خمسيات القرن الماضي جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة". 

 

وشدد السجيني على أهمية تعاون وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والصحة في تطبيق القانون بعد صدوره. 

 

وقال إن جمعيات الرفق بالحيوان قالوا القانون جاء لحماية الإنسان، وأقروا أنه جاء لحماية الحيوان، وفقًا للمادة الخامسة التي تلزم حائز الحيوان بتوفير المأكل والمشرب والتطعيم"، اما بشان جريمة التعدي على الحيوانات وتعذيبها أو سحلها، أوضح السجيني أن المادة 355 من قانون العقوبات أقرت بعقوبة تصل للحبس لكل من قام بإيذاء الحيوان.

 

ولفت السجيني إلى أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات استماع خلال الفصل التشريعي الأول، لمناقشة مشكلة الكلاب الضالة، وقال إن "مفتي الديار في البرلمان الماضي أقر أن التخلص الرحيم من الحيوان جائز شرعا حال كان مريضا بمرض يستحيل الشفاء منه".

 

وقال السجيني "البرلمان يواجه هذه الآفة مواجهة رشيدة تشريعية علمية منضبطة، زي ما نبني كباري وأنفاق ونعمر الدينا، مثل هذه الآفات نواجهها بمنتهى القوة وأؤكد للحكومة أن التشريع فور إصداره ستعقد لجنة الإدارة المحلية مع لجنة الزراعة جلسات لقياس الأثر حتى لا يكون تشريع يوضع في الأدراج وتتوه المسؤوليات".

المنظمات الدولية الحيوانات الخطرة النائب أحمد السجيني الجلسة العامة للبرلمان الكلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 30-4-2023

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

عيب والله.. شوبير يعنف حملات الهجوم على أحد لاعبي الأهلي

قبل مباراة الأهلي.. الترجي يواجه عقوبة قاسية في دوري أبطال إفريقيا

رسميا.. مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد العمال

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

رئيس محلية البرلمان: 3 أمور مهمة لإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

محمد رمضان يثير الجدل بلوك جديد .. والجمهور: فين جعفر

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

إجراء اضطراري.. الحكومة الأوكرانية تعلن عن قرار "صعب وإجباري"

وزير الداخلية يقرر إبعاد فرنسى الجنسية لخارج البلاد

عيد العمال 2023.. إجازة بأجر كامل للموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابن الجن.. اكتشاف جثة رضيع يشبه العفريت داخل مستودع مهجور بالمكسيك

سعر فستان هيفاء وهبي بالبلياردو يثير السوشيال ميديا

التموين تطرحه قريبًا| كل ما تريد معرفته عن الأرز الهندي.. سعره وطريقة طهيه

وجع بالمفاصل.. انتبه: أعراض تظهر قبل الإصابة بالصدفية

فيديو

نادين الراسي تبكي على الهواء بعد سماع أغنية لشقيقها الراحل

عايزة أعمل فلاحة ومدمنة.. ماذا قالت منة فضالي عن نجاح جعفر العمدة؟ فيديوجراف

بعد سقوطها على المسرح.. شيرين عبد الوهاب تستعرض آثار إصابتها

حيلة خارقة تحمي من سرقة المنازل لمدة 3 سنوات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ