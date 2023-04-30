عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سالم عبد الجليل عن قانون الوصاية: الإسلام دين الرحمة والمشكلة في التطبيق

صدى البلد

علق الشيخ سالم عبد الجليل أحد علماء الأزهر الشريف، على قانون الوصاية، قائلا: الدين الإسلامي هو دين الرحمة، والمشكلة في تطبيق وفهم النصوص القرآنية.

 

واسترسل "سالم عبد الجليل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: لست ضد النظر في القوانين من وقت لآخر، لكونها قوانين بشرية تحكمها الظروف والثقافات، مشددا على أن الشريعة يحكمها الصالح للفرد وللطفل.

 

وأضاف: نقدم التحية لكل من يحاول إبراز تلك السلبيات والعمل على حلها، متابعا: أوافق على قرار بعض النواب الخاص بتعديل وطرق قرار الوصاية إلى النقاش.

 

وأكمل: الأزهر وقياداته قادر على تقديم مخرجات تسعد الجميع، فيما يخص قانون الوصاية، منوها بأن المجلس الحسبي يضع مصلحة الأطفال في المقام الأول، وذلك فيما يخص قانون الوصاية وتطبيقها.

وشدد على أن الإسلام والشريعة توجب الجد والعم على توفير مصاريف الأطفال في حالة الوصاية.

قانون الوصاية الدين الإسلامي الازهر الشريف سالم عبد الجليل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

إعلان عاجل من بنك السودان المركزي بشأن أموال المودعين والخدمات المصرفية

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أبو العينين يدعو مجلس الأعمال المصري الياباني لمؤتمر يعقد في طوكيو

غراب ينتزع ويمزق علم إسرائيل فوق بناية بإحدى المستوطنات بالاراضي المحتلة| فيديو

الأزمة تتصاعد.. فرنسا تستعد لأكبر مظاهرة خلال 40 سنة في عيد العمال

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

غير مسبوقة.. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن الأزمة السودانية

«سياحة النواب»: وزير الطيران يعلن تدشين خط ملاحى بين مصر واليابان استجابة لتوصياتنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزها بلقب ملكة جمال السعودية..10 صور لـ رومى القحطاني تثير الجدل

أنهى حياته بالسم والرصاص.. تعرف على وصية هتلر الأخيرة

الدول في زمن الديناصورات.. خريطة تفاعلية لتحول القارات من 750 مليون سنة

بعد إطلالاتهما الأخيرة.. صور لـ حسام حبيب وشيرين أثارت السوشيال ميديا

فيديو

تحدي تيك توك لايف.. بلوجر سعودي يربح مليون دولار في دقائق| فيديوجراف

خناقة ويجز وعمرو مصطفى.. الأخير اتهمه بشراء أغنياته والموزّع يرد| «فيديوجراف»

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ