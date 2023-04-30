سالم عبد الجليل عن قانون الوصاية: الإسلام دين الرحمة والمشكلة في التطبيق

علق الشيخ سالم عبد الجليل أحد علماء الأزهر الشريف، على قانون الوصاية، قائلا: الدين الإسلامي هو دين الرحمة، والمشكلة في تطبيق وفهم النصوص القرآنية.

واسترسل "سالم عبد الجليل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: لست ضد النظر في القوانين من وقت لآخر، لكونها قوانين بشرية تحكمها الظروف والثقافات، مشددا على أن الشريعة يحكمها الصالح للفرد وللطفل.

وأضاف: نقدم التحية لكل من يحاول إبراز تلك السلبيات والعمل على حلها، متابعا: أوافق على قرار بعض النواب الخاص بتعديل وطرق قرار الوصاية إلى النقاش.

وأكمل: الأزهر وقياداته قادر على تقديم مخرجات تسعد الجميع، فيما يخص قانون الوصاية، منوها بأن المجلس الحسبي يضع مصلحة الأطفال في المقام الأول، وذلك فيما يخص قانون الوصاية وتطبيقها.



وشدد على أن الإسلام والشريعة توجب الجد والعم على توفير مصاريف الأطفال في حالة الوصاية.