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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

صدى البلد

تصدّرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال هذا الاسبوع.
 

 وتتميز ياسمين الخطيب ، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.
 

ونكشف في هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب  وضعتها في مأزق.

 

وقالت ياسمين الخطيب: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".

May be an image of 1 person, The Trevi Fountain and Piazza di Spagna
May be an image of 1 person and blonde hair
May be an image of 1 person and standing
مكشوفة وجريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل.. صور | عالم الفن | بوابة الدولة
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