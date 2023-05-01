بسبب الخوف من الفيدرالي الأمريكي.. انخفاض حاد في أسعار النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من رفع محتمل لـ أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى بيانات التصنيع الصينية الضعيفة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.3% لتصل إلى 79.31 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.46% لتصل إلى 75.66 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط تراجعت على مدار الفترة الماضية، مسجلة تراجعًا جديدًا للأسبوع الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وهبطت الأسعار، على الرغم من ارتفاعها في آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، بأكثر من اثنين بالمائة.

ونزلت الأسعار، بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام، وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود.