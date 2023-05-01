الأمن القومي الأمريكي يطالب باستمرار وقف إطلاق النار بالسودان

قال جون كيربي منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن أمريكا تتابع الأمر عن كثب في السودان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر كيربي، إن أمريكا تطالب بالاستمرار في احترام وقف إطلاق النار.

بينما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنها تطالب بإنهاء القتال حرصًا على حياة المدنيين وهدوء الأوضاع في البلد العربي.



وسبق أن قال المتحدث باسم الجيش السوداني، إن قوات الدعم السريع تقوم بأفعال عكس تصريحات قادتها.

وأردف بأن قوات الدعم السريع تقصف المناطق السكنية وتنتهك الهدنة، وتواصل خرقها باستمرار.



ولفت إلى أن قوات الدعم تقوم بأعمال نهب وقتل بحق المدنيين، مشيرًا إلى الجيش لن يسمح باختطاف الدولة السودانية لصالح شخص واحد.

وأردف بأن دقلو سعى لتحويل الدعم السريع لفصيل سياسي للوصول للسلطة.



قال الجيش، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، دعم مبادرة الإيجاد لإيفاد مبعوث إلى جوبا لبحث تفاصيلها، وأردف بأن البرهان يثمن كل الجهود للتهدئة والحل .

وذكر الجيش، إن ما يحدث في دارفور يتم التعامل معه بواسطة القوات المسلحة.

وأكد الجيش السوداني أنهم قادرون تماما على سحق قوات الدعم السريع، والسيطرة على الوضع في درافور.