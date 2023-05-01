عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن القومي الأمريكي يطالب باستمرار وقف إطلاق النار بالسودان

السودان
السودان

قال جون كيربي منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن أمريكا تتابع الأمر عن كثب في السودان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكر كيربي، إن أمريكا تطالب بالاستمرار في احترام وقف إطلاق النار.
بينما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنها تطالب بإنهاء القتال حرصًا على حياة المدنيين وهدوء الأوضاع في البلد العربي.


وسبق أن قال المتحدث باسم الجيش السوداني، إن قوات الدعم السريع تقوم بأفعال عكس تصريحات قادتها.

وأردف بأن قوات الدعم السريع تقصف المناطق السكنية وتنتهك الهدنة، وتواصل خرقها باستمرار.


ولفت إلى أن  قوات الدعم تقوم بأعمال نهب وقتل بحق المدنيين، مشيرًا إلى الجيش لن يسمح باختطاف الدولة السودانية لصالح شخص واحد.

وأردف بأن دقلو سعى لتحويل الدعم السريع لفصيل سياسي للوصول للسلطة.


 قال الجيش، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان،  دعم مبادرة الإيجاد لإيفاد مبعوث إلى جوبا لبحث تفاصيلها، وأردف بأن البرهان يثمن كل الجهود للتهدئة والحل .

وذكر الجيش، إن ما يحدث في دارفور يتم التعامل معه بواسطة القوات المسلحة.

وأكد الجيش السوداني أنهم قادرون تماما على سحق قوات الدعم السريع، والسيطرة على الوضع في درافور.

اختطاف اتصالات الامن القومي الامريكي الاتصالات إطلاق النار استمرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

موضوعات متعلقة

تقديرات جديدة للمخابرات الأمريكية عن قتلى الحرب الأوكرانية

الصين تصوت بـ "نعم" على قرار للأمم المتحدة .. فهل تخلت عن بوتين

هل يمكن اعتقال بوتين إذا وصل جنوب إفريقيا؟

أوكرانيا متعثرة في هجوم الربيع رغم وصول الأسلحة الغربية

روسيا تبني أكبر دفاعات عسكرية في العالم رغم نفاد صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا

الوزراء الكويتي يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

مزاعم أوكرانية "غريبة" بانسحاب روسيا من المدينة النووية

تصعيد كلامي..المجر ترد على رئيس أوكرانيا: دفعنا "ثمناً باهظاً للحرب"

ترشيحاتنا

70 مليون يورو.. لماذا اشترط زيدان التعاقد مع صلاح للعودة إلى ريال مدريد؟

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

شيفروليه كابتيفا تتخطى المليون .. اعرف سعرها الان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ