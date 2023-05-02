شاومي تعتزم إطلاق هاتف جبار يدعم الشحن السريع بقوة 210 وات

كشفت تقارير أن شركة Redmi ريدمي، العلامة التجارية الفرعية لشاومي، تعتزم إطلاق هاتف ذكي جديد خلال الفترة المقبلة بعدد من المواصفات المميزة، من بينها دعم الشحن السريع بقوة 210 وات.

وبحسب موقع Gizchina فإنه وفقا لمصادر مطلعة داخل الشركة؛ قد يأتي الهاتف الجديد تحت اسم Redmi K60 Ultra وسيصدر خلال الفترة القادمة وذلك بحلول نهاية مايو الجاري أو بداية يونيو المقبل، وسيكون أقوى من جميع الهواتف الرائدة التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2.

كما سيضم الهاتف تقنية الشحن السريع من الجيل التالي بقوة 210 وات، حيث تجدر الإشارة إلى هذه التقنية يمكن أن تغير صناعة الهواتف الذكية، حيث يمكنها شحن الهواتف بسرعة كبيرة، كما يمكن أن يغير طريقة استخدامنا للهواتف الذكية.

وقد لا نحتاج إلى شحن الهواتف لفترة طويلة خلال الأشهر القادمة، حيث ستتجه عدد كبير من شركات الهواتف الذكية إلى تضمين هذه التقنية في الهواتف الجديدة تدريجيا مما يشير إلى مدة شحن أقل مع تحسينات كبيرة للبطارية.

وكان هاتف Redmi Note 12 Explorer Edition هو أول هاتف ذكي يدعم الشحن بقوة 210 وات، حيث تسمح سرعة الشحن هذه للبطارية بشحنها بالكامل في 9 دقائق فقط، الأمر الذي جعله ترقية كبيرة عن سرعات الشحن السابقة، والتي غالبًا ما تستغرق ساعات لشحن بطارية الهاتف بالكامل.