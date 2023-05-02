آخرها طبق ملوخية في حديقة الأزهر.. قصة عشق السفير الكندي للطعام المصري

نشر السفير الكندي لدى مصر، لويس دوما، اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مرفقة بصورة لطبق ملوخية.

وقال دوما في تغريدته باللغة الانجليزية "لماذا لا" ثم كررها باللغة الفرنسية.

وأضاف أيضا باللغتين "حديقة الأزهر"

وجدير بالذكر أن السفير الكندى لويس دوما اعتاد أن يشارك متابعيه على تويتر بصور الأكلات التى يحبها وخاصة المصرية. ففي وقت سابق، دوما، صورا أثناء مشاركته في حصاد "المانجو" بمزرعة في سقارة رفقة عائلته.

ونشر السفير الكندي تغريدة على حسابه بموقع تويتر معبرا عن سعادته بالتجربة الممتعة قائلا "ذهبت مباشرة إلى المصدر بجانب سقارة .. وقطفت المانجو بنفسي"، مشبها نفسه بمزارع مانجو في طور الإعداد.

وقال السفارة الكندية بالقاهرة "في حب المانجو .. أمضى السفير لويس دوما وعائلته عطلة نهاية الاسبوع في سقارة لتعلم فن حصاد المانجو".

كما أهدى السفير دوما نظيره الأيرلندي بالقاهرة قفصا من المانجو من سقارة، وأرفق التغريدة بصورة لقفص المانجو.

كما نشر دوما ذات مرة صورة له أثناء جلوسه على مائدة تضم عددا من الاكلات المصرية الشهيرة منها الرنجة والفطير المشلتت والمش.

وقال دوما فى تغريدة له على تويتر "الضيافة المصرية ليس لها مثيل"، ونشر صورة للمش، وصاحبها بتعليق "استكشاف المش".

وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الكندية علي "فيس بوك" مجموعة من الصور للسفير وهو يتناول الكشري، مشيرة إلى سعادة السفير لويس دوما بالبصل المقرمش".



وظهر السفير الكندي اثناء تجهيزه طبقه الخاص بنفسه، وهو يخوض تجربة تناول أشهر وجبة مصرية وهى "الكشرى"، قبل أن يلتقط الصور التذكارية له في المكان.