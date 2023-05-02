عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آخرها طبق ملوخية في حديقة الأزهر.. قصة عشق السفير الكندي للطعام المصري

السفير الكندي لدى
السفير الكندي لدى مصر

نشر السفير الكندي لدى مصر، لويس دوما، اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مرفقة بصورة لطبق ملوخية.

وقال دوما في تغريدته باللغة الانجليزية "لماذا لا" ثم كررها باللغة الفرنسية.
وأضاف أيضا باللغتين "حديقة الأزهر"

وجدير بالذكر أن السفير الكندى لويس دوما اعتاد أن يشارك متابعيه على تويتر بصور الأكلات التى يحبها وخاصة المصرية. ففي وقت سابق، دوما، صورا أثناء مشاركته في حصاد "المانجو" بمزرعة في سقارة رفقة عائلته.

ونشر السفير الكندي تغريدة على حسابه بموقع تويتر معبرا عن سعادته بالتجربة الممتعة قائلا "ذهبت مباشرة إلى المصدر بجانب سقارة .. وقطفت المانجو بنفسي"، مشبها نفسه بمزارع مانجو في طور الإعداد.

وقال السفارة الكندية بالقاهرة "في حب المانجو .. أمضى السفير لويس دوما وعائلته عطلة نهاية الاسبوع في سقارة لتعلم فن حصاد المانجو".

كما أهدى السفير دوما نظيره الأيرلندي بالقاهرة قفصا من المانجو من سقارة، وأرفق التغريدة بصورة لقفص المانجو.

كما نشر دوما ذات مرة صورة له أثناء جلوسه على مائدة تضم عددا من الاكلات المصرية الشهيرة منها الرنجة والفطير المشلتت والمش.

وقال دوما فى تغريدة له على تويتر "الضيافة المصرية ليس لها مثيل"، ونشر صورة للمش، وصاحبها بتعليق "استكشاف المش".

 

وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الكندية علي "فيس بوك" مجموعة من الصور للسفير وهو يتناول الكشري، مشيرة إلى سعادة السفير لويس دوما بالبصل المقرمش".


وظهر السفير  الكندي اثناء تجهيزه طبقه الخاص بنفسه، وهو يخوض تجربة تناول أشهر وجبة مصرية وهى "الكشرى"، قبل أن يلتقط الصور التذكارية له في المكان.

الأكلات المصرية الشهيرة الاكلات المصرية الفطير المشلتت السفير الكندي بالقاهرة السفارة الكندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش|تفاصيل

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

بعد موافقة النواب نهائيا.. 7 حالات لـ فصل طالب الشرطة بالقانون

أفضل تطبيقات تشغيل الأغاني بدون نت على موبايلك

آخرها طبق ملوخية في حديقة الأزهر.. قصة عشق السفير الكندي للطعام المصري

لمخالفته الرأي.. الأب يغدر بابنه ويطلق عليه الرصاص في سوهاج| تفاصيل صادمة

الجو هيقلب تاني|حالة الطقس: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. وهذا موعد الانخفاض

هجوم سيبراني جديد يعطّل عدداً من المواقع الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

بملايين الجنيهات.. شاهد لحظة تحطم سيارة لامبورجيني خارقة وسط لندن

43 سنة| سبب إنساني وراء رفض مصطفى درويش الزواج طوال حياته

حيل بسيطة وسهلة تساعد في نسف الكرش والدهون العنيدة

فيديو

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ