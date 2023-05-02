تزامنا مع انطلاقه.. نائب: الحوار الوطني يستهدف الانتصار في معركة التنمية

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب و مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطنى جاء ليكون مصدرا للاستماع لجميع الآراء ومشاركة جميع القوى الوطنية لبناء الجمهورية الجديد.

تحديد أولويات العمل الوطنى

وأضاف “الطماوى” لـ"صدى البلد"، أن الحوار الوطنى سوف يقوم بتحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة وتحديد المساحات المشتركة للخروج بنتائج تستهدف الإنتصارفي معركة التنمية بعد أنتصارها في مواجهة قوي الشر والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأشار مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن الحوار الوطنى جاء بناء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ليفتح الطريق أمام الجميع للوقوف على نقاط مشتركة يمكن من خلالها تقريب المسافات لتحديد الأولويات العمل الوطنى.

وتابع حديثه قائلا: "إن ذلك سوف يتم عن طريق محاور ثلاث تتمثل فى المحور السياسى والإقتصادى والإجتماعى تندرج تحت هذه المحاور الرئيسية 19 لجنة فرعية بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأخذ طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري".

كما أكد النائب أن الحوار الوطني يتسع للجميع والهدف من الحوار الوطني هو تحديد المساحات المشتركة بين المحاورين والانطلاق من نقطة المساحة المشتركة إلى آفاق جديدة لبناء الجمهورية الجديدة ولن يكون هناك إقصاء لأي رأي أو لفكرة ولا يوجد محظورات داخل اللجان وأثناء المناقشات والهدف هو مصلحة مصر وشعبها والمساحة مفتوحة للجميع.

وجدير بالذكر أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سوف تنطلق غدا الأربعاء، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

وتشارك كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض و المقرر إذاعة فاعلياته على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.