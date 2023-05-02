عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تزامنا مع انطلاقه.. نائب: الحوار الوطني يستهدف الانتصار في معركة التنمية

ايهاب الطماوي مقرر
ايهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب و مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن  الحوار الوطنى جاء ليكون مصدرا للاستماع لجميع الآراء ومشاركة جميع القوى الوطنية لبناء الجمهورية الجديد.

 

تحديد أولويات العمل الوطنى

وأضاف “الطماوى” لـ"صدى البلد"، أن الحوار الوطنى سوف يقوم بتحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة وتحديد المساحات المشتركة للخروج بنتائج تستهدف الإنتصارفي معركة التنمية بعد أنتصارها في مواجهة قوي الشر والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

 

وأشار مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن الحوار الوطنى جاء بناء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ليفتح الطريق أمام الجميع للوقوف على نقاط مشتركة يمكن من خلالها تقريب المسافات لتحديد الأولويات العمل الوطنى.

 

وتابع حديثه قائلا: "إن ذلك سوف يتم عن طريق محاور ثلاث تتمثل فى المحور السياسى والإقتصادى والإجتماعى تندرج تحت هذه المحاور الرئيسية 19 لجنة فرعية بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأخذ طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري".

 

كما أكد النائب أن الحوار الوطني يتسع للجميع والهدف من الحوار الوطني هو تحديد المساحات المشتركة بين المحاورين والانطلاق من نقطة المساحة المشتركة إلى آفاق جديدة لبناء الجمهورية الجديدة ولن يكون هناك إقصاء لأي رأي أو لفكرة ولا يوجد محظورات داخل اللجان وأثناء المناقشات والهدف هو مصلحة مصر وشعبها والمساحة مفتوحة للجميع.

 

وجدير بالذكر أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني،  أنه سوف تنطلق غدا الأربعاء، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

 

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

 

وتشارك كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض و المقرر إذاعة فاعلياته على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.

الاولويات الأحزاب السياسية التشريعي التشريعية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

حكاية سوبر حائر| الحرمان وغرامة 1.5 مليون جنيه في انتظار الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل رئيس الأهلي

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

يستاهل إللي بيحصل فيه.. نجم الزمالك يفتح النار على بيراميدز

ترشيحاتنا

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه إلى الخليج.. تفاصيل

أرسنال يحسم ديربي لندن بثلاثية في شباك تشيلسي ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي

قصف بخمسة صواريخ.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يهاجم عدة مواقع في قطاع غزة

منعرفش انسحب ولا اعتذر|تعليق مثير من اتحاد الكرة بشأن مشاركة الزمالك بالسوبر

هل الكسوف والخسوف من آيات يوم القيامة ؟ دار الإفتاء تجيب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 مايو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ