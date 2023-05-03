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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طفلة بحروق و3 شباب في حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ
مستشفى كفر الشيخ العام

استقبل مستشفى كفر الشيخ، 4 مصابين في حادثين منفصلين من بينهم 3 مصابين في حادث انقلاب «تروسيكل»، وطفلة عمرها 3 سنوات مصابة بحروق.

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ووجّه الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، بإجراء الإسعافات الطبية اللازمة وتلقي المصابين العلاج اللازم حتى تماثلهم التام للشفاء.

وتبين أن المصابين في حادث التروسيكل هم: أحمد. أ.ا 20 سنة، ومحمد.أ.م 22 سنة، ومحمد.خ.ع 20 سنة، مقيمون بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، وحالتهم مستقرة.

كما تبين إصابة الطفلة شهد.ا.م، 3 سنوات، مقيمة بمنطقة منشية فؤاد بمدينة كفر الشيخ، باشتباه حروق، بعد أن انسكب عليها مياه ساخنة.

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