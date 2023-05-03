فيديو لمطعم شهير في اليابان يثير الجدل على السوشيال ميديا.. السبب صادم

أثار فيديو لفندق شهير في أوا نيشيمورا في نومازو الشهير، بمحافظة شيزوكا اليابانية، إلى القيام بإصدار اعتذار علني بعد تعريض صحة العملاء للخطرمن خلال عرض طريقة تحضير مشروب مخمر بمساعدة البكتيريا الموجودة في اليد البشرية، وقيامهم بتقليب المشروب بأيديهم.

وقد كان مشروب البرتقال الذي يقدمونه في مقهى فندق في شيزوكا محفوظ في أوعية بلاستيكية كبيرة وقاموا في الفيديو بتقليبه بأيديهم .



ويقول موظف الفندق فى الفيديو أنه يقلب العصير بيده، لأنه مشروب إنزيمي يتم تخميره باستخدام بكتيريا موجودة باليد.

يوضح أحد الموظفين الذين قاموا بإعداد الشراب أنه عادة ما يتم خلطه بالماء أو الصودا ويجب تناوله قبل الاستحمام بحوالي 15 دقيقة للتخلص من السموم.



